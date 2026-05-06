蔣萬安市議會報告追加減預算案 防鼠成質詢焦點

台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，但防鼠成質詢焦點，藍白綠各政黨議員輪番上陣要求市府提出解決方案。民進黨議員簡舒培質詢指出，北市府曾召開滅鼠防治會議，一天平均抓到85隻老鼠，但北市府現在卻說鼠害是「認知作戰」？蔣萬安則反問，「南鼠北送」這難道不是認知作戰？

簡舒培質詢表示國民黨還說這是「造鼠計畫」但台北市從2月2日，市長就召集了府級會議，2月9日至23日還啟動了滅鼠計畫，還捕捉了非常多的老鼠，4月20日至30日，11天抓到了944隻，平均1天抓85隻的老鼠。反駁蔣萬安市長的團隊，居然認為鼠患是「認知作戰」？

蔣萬安答詢表示，台北市政府的責任就是不管老鼠多少，就全力來防治，市府沒有說所有的老鼠圖，都是認知作戰，但是「南鼠北送」這難道不是認知作戰？北市昨天也開記者會，把過去這段時間的作為，清楚跟市民說明，同時也提出了精進方案。

民進黨北市議員林亮君指出，有民眾私宅長年囤積垃圾、亂丟食物或提供流浪犬貓飼料，都會引來老鼠。當場拿出民眾陳情書，指出中山區有處私宅長年囤積垃圾，甚至還有鼠屍，市府局處現勘卻完全無法解決，市府僅說強制力無法介入，但已經影響居民環境衛生、傳染病等狀況，追根究底就是垃圾沒有處理、廚餘清運等環境問題。蔣萬安收下陳情書表示，雖然不知道中山區私宅的個案，但確實知道有些民宅會有堆積雜物、垃圾問題。種種都會評估。

台北市防鼠成市議會質詢焦點，藍白綠各政黨議員輪番上陣要求市府提出解決方案，捕鼠籠也成質詢道具。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，但防鼠成質詢焦點，藍白綠各政黨議員輪番上陣要求市府提出解決方案。市長蔣萬安（左）、環保局長徐世勳（右），神情嚴肅看著螢幕上議員質詢提供的鼠患照片。記者林俊良／攝影