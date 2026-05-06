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北市防鼠也採巴黎做法 環保局長：研究使用「智慧陷阱」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，議員許淑華質詢防鼠議題。圖／取自議會直播畫面
台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，議員許淑華質詢防鼠議題。圖／取自議會直播畫面

台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，但防鼠成質詢焦點。民進黨市議員許淑華指出，不只紐約，巴黎也處理鼠患多年，也成市長選舉議題，她建議市府採智慧監測系統、智慧陷阱，對症下藥。北市環保局長徐世勲指出，智慧陷阱已在研究當中。

許淑華表示，巴黎的鼠患問題，已成選舉的重要議題，誰能解決鼠患問題，誰就有可能當選，今年3月巴黎市長選舉，這個議題就被拿出來討論，鼠患的問題，不要以為是小事，這是人民生活中的大事。

許淑華質詢時建議巴黎處理鼠患，包括垃圾管理，使用密閉式的金屬垃圾桶，且高頻率清運，另外，包括排水系統的改善，加裝金屬防鼠網做阻隔，同時升級為「數據的治理」，以科技的輔助，從遠端的智慧監測系統、智慧陷阱，掌握老鼠群密集和分布的狀況。

許淑華說，智慧陷阱其實也等於是一個捕鼠器，放在老鼠高密集的地方，可以監控動態，以及常出現的頻率、時間，對症下藥，才有辦法達到滅鼠，這幾個都是現在巴黎比較精進的作為。

蔣萬安指出，有幾項確實值得研究，例如昨天北市記者會也宣布，在地下管線加裝這個金屬的鐵網，以及垃圾、廚餘的處理，特別是商圈、夜市攤販，營業之後，垃圾廚餘的處理，盡量不暴露。

台北市環保局長徐世勲(右)下午在議會答詢，將研究「智慧陷阱」防鼠。記者楊正海／攝影
台北市環保局長徐世勲(右)下午在議會答詢，將研究「智慧陷阱」防鼠。記者楊正海／攝影

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