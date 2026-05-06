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蔣萬安報告總預算案 藍綠白議員質詢聚焦鼠患

中央社／ 台北6日電

台北市長蔣萬安今天赴議會報告總預算，議員質詢則多聚焦鼠患。綠營議員揭露有教室窗簾被鼠啃，並指市府大樓過去就有老鼠，白營關心鼠藥解毒劑數量，藍營則力挺市府。

台北市議會今天下午召開定期大會，由蔣萬安率市府首長列席報告「115年度台北市總預算第1次追加（減）預算案編製經過與詢答」，各黨議員接續質詢，聚焦鼠患議題。

民進黨台北市議員陳怡君表示，資料顯示民國112年市政大樓就曾有老鼠，市府後續有執行防治鼠患計畫，而今年初出現漢他病毒致死案例，蔣萬安要局處負責，但處理還是慢半拍。蔣萬安反問鼠患定義，但也表示不管老鼠數量，都會全力滅鼠。

民進黨台北市議員洪婉臻則說，家長投訴老鼠入侵校園，低年級教室內的窗簾就被老鼠啃破，老師還被要求協助處理，導致業務增加。此外，市政會議資料顯示，1月間北市發生漢他病毒病例，蔣萬安卻在3月間裁示解除列管鼠患處理工作。

蔣萬安表示，會持續針對學校環境進行清消並加強衛教，解除列管是要求回歸到平日的日常環境清消。

洪婉臻還問到「鼠類偵防師」的配套，蔣萬安說明，原則很清楚，就是3不「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」，若家戶發現特殊情況難處理，市府將提供專業偵防師給予專業建議。但洪婉臻認為政策匆忙上路，將累死基層公務員。

台灣民眾黨議員張志豪則表示，許多飼主擔憂毛孩誤食老鼠藥，擔心北市動物醫院解毒劑恐不足，要求市府向中央提案，開放動物專用解毒劑。

蔣萬安要求動保處確認盤點相關藥品是否足夠，動保處長陳英豪補充說明，目前北市動物醫院解毒劑足夠，後續將持續盤點，並把議員意見提供給中央參考。

台灣民眾黨議員陳宥丞建議，可在公園內設置防翻揀樣式的垃圾桶，並要求市府針對解毒劑部分應提供協助。蔣萬安表示，將針對議員建議的垃圾桶樣式進行研議；陳英豪則說，若有飼主毛孩誤食鼠藥可撥動保處24小時專線，會立即提供相關服務。

國民黨台北市議員楊植斗說，市府面對鼠患已提出很多做法，也有很多人提出滅鼠建議；蔣萬安答詢表示，各方提出處理鼠害的做法，若可行都願意採納聆聽。

國民黨台北市議員汪志冰則說，老鼠議題已被當成政治手段，應該還有其他更重要的市政議題要蔣萬安處理。

老鼠

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