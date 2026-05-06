私宅垃圾引老鼠...綠營議員遞陳情書 蔣萬安說話了

台北市長蔣萬安今天下午赴議會報告總預算追加減案，但議員多針對近期老鼠議題詢問。民進黨北市議員指出私宅長年囤積垃圾、有人亂丟食物或提供流浪犬貓飼料，都會引來老鼠。蔣萬安說，都會進行評估。

民進黨北市議員林亮君拿出民眾陳情書，指出中山區有處私宅長年囤積垃圾，甚至還有鼠屍，市府局處現勘卻完全無法解決，市府僅說強制力無法介入，但已經影響居民環境衛生、傳染病等狀況，追根究底就是垃圾沒有處理、廚餘清運等環境問題。

林亮君認為，這幾天老鼠議題被市府說是認知作戰，拍下照片的市民還被網友出征說是民進黨側翼等，「究竟這是認知作戰嗎？那昨天市府為什麼要開記者會？」

民進黨北市議員洪健益拿出影片，松山區餐廳有4隻老鼠，而一旁就餿水桶，另外也看到觀山河濱公園、彩虹橋周遭，都會有人亂丟雞骨頭、麵包碎屑，甚至有愛貓愛犬人士，「雖然好意的愛心，但沒有吃完是不是就是老鼠吃？」

他強調，特別是傳統市場的攤位、美食街要如何控制？若投藥後，老鼠死在通風口，也是會製造蚊蟲蒼蠅及傳染病，治標不治本。

蔣萬安收下陳情書，他說，雖然不知道中山區私宅的個案，但確實知道有些民宅會有堆積雜物、垃圾問題。種種都會評估。

蔣萬安也說，相信很多網路上傳的照片是真實的，因為路邊鄰近商圈、夜市、後巷，但也確實有些是造假，但沒有關係，立場就是整理環境。