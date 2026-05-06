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防鼠關鍵先堵孔洞 專家：尋鼠跡斷食源清環境

中央社／ 新北6日電
台北市區多處被民眾目擊出現老鼠。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台北市區多處被民眾目擊出現老鼠。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

防治鼠患議題持續延燒，新北環保局與病媒防治專家今天都建議，防鼠患應以源頭管理為主，優先封堵孔洞並維持環境清潔、斷絕老鼠糧食，其次才是投藥滅鼠，降低漢他病毒傳染風險。

新北市長侯友宜今天接受聯訪表示，防治漢他病毒仰賴市民與市府通力合作，落實環境清潔與滅鼠措施，從源頭管理，「每週清潔日」特別落實注意杜絕廚餘殘留。

民間病媒防治公司工程部張其益接受中央社記者電訪表示，鼠類的生命力很強、繁殖力很快，漢他病毒、鼠咬熱等都是老鼠帶來的嚴重傳染病，絕不可輕忽鼠害防治的重要性，「這一、兩年確實在台北市的老鼠數量有明顯增加趨勢」。

張其益強調，防鼠首要關鍵是堵住孔洞讓老鼠進入室內，尤其，老鼠天生骨骼構造特異，若門窗、門縫未確實緊閉，小小隙縫就會讓老鼠有機可趁。

張其益說，如建築物孔洞未封閉、排水孔洞，管線通道、裝潢維修孔等，會讓老鼠可輕鬆攀爬，沿著建築物管線或邊角、電線等都難不倒他 。

張其益表示，除住家自己檢視，專業人員可從老鼠腳印、鼠毛在牆壁留下的痕跡、排泄物、食物殘渣等發現鼠跡；防鼠的方法是封住周圍可能的老鼠洞及空隙，防止進入屋內。

另外，要斷絕鼠類的食物來源，將食物、飲水及廚餘收拾好，封在密閉容器，否則將提供老鼠豐盛的食物來源回收廚餘如果無法馬上丟棄，一定要加蓋。住家與辦公環境則避免堆積雜物，屋內陳設力求簡單，尤其是倉庫、儲藏室等老鼠容易窩藏的空間，以免老鼠躲藏與築巢。

新北市府環保局告訴中央社記者，維持居家整潔明亮是最有效防鼠方式，並應封堵管線孔洞，避免老鼠進入屋內。投藥前應排除其他食物來源，以提高誘食效果。

環保局建議，捕鼠籠與鼠餌應設於老鼠活動路徑，採多點少量投放，每處1至2塊並定期觀察，通常需投藥3至4次。如未捕獲，可調整位置。使用時應戴手套並使用鼠餌盒。

環保局提醒，家中若有寵物或嬰幼兒，餌劑須遠離活動範圍；清理鼠屍應戴口罩與手套，並以肥皂清洗雙手，確保衛生安全。

老鼠

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