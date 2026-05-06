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彭啓明酸第一次聽到「鼠類偵防師」 游淑慧嗆：氣象管環境也是頭一遭
北市「老鼠之亂」議題持續延燒，北市長蔣萬安要推「鼠類偵防師」，遭環境部長彭啓明稱第一次聽到「偵防師」這個名詞，並指「找公務員是第一次聽到」。國民黨議員游淑慧反酸，「其實啊，找氣象學家來管環境，台灣也是第一遭啊。」
由於過去游淑慧曾在環境部前身的環保署服務過，游今天在臉書說，環保署(環境部前身)是環境用藥的管理單位，負責居家、公共環境鼠類防治，主要策略為環境清潔與使用一般環境用藥；農委會則是管理農地鼠類防治： 針對農作物（如月鼠、溝鼠）進行防治，提供農地野鼠毒餌。
「只知道翹腳喝茶看熱鬧？」游淑慧再酸彭，記得當年她在環保署（環境部的前身）時，環保署很重要的工作就是跟農委會分工「治鼠、抓鼠、滅鼠。「所以是彭啓明不夠專業？還是現在的環境部太好命？」
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