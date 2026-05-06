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簡舒培不滿鼠患被指認知作戰 蔣萬安：「南鼠北送」難道不是？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，但防鼠成質詢焦點。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，但防鼠成質詢焦點。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會報告追加減預算案，但防鼠成質詢焦點。民進黨議員簡舒培質詢指出，北市府曾召開滅鼠防治會議，一天平均抓到85隻老鼠，但北市府現在卻說鼠害是「認知作戰」？蔣萬安則反問，「南鼠北送」這難道不是認知作戰？

簡舒培說，有沒有鼠患？這其實是市民的日常，市府用口水，跟市民講說沒有老鼠，國民黨還說這是「造鼠計畫」但台北市從2月2日，市長就召集了府級會議，2月9日至23日還啟動了滅鼠計畫，還捕捉了非常多的老鼠，4月20日至30日，11天抓到了944隻，平均1天抓85隻的老鼠。

簡舒培指出，北市有這麼多的老鼠，但蔣萬安市長的團隊，居然認為鼠患是「認知作戰」？議員許淑華質詢也說，巴黎市長的選舉，鼠患的防治，市長要解決最重要的市政問題，但市府的說法，這樣對嗎？

蔣萬安說，昨天說過，北市的責任就是不管老鼠多少，就全力來防治，市府沒有說所有的老鼠圖，都是認知作戰，但是「南鼠北送」這難道不是認知作戰？北市昨天也開記者會，把過去這段時間的作為，清楚跟市民說明，同時也提出了精進方案。

簡舒培表示，4月抓到了900多隻，鼠患在台北市就是屬實，抓到的這些老鼠，都不是「南鼠北送」，全部都是台北市土生土長，這是蔣萬安的責任。

老鼠 蔣萬安 簡舒培

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