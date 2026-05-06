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寵物誤食老鼠藥解毒藥不足？ 北市動保處：北市K1解毒藥存量夠用

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會針對預算案做報告和答詢，被問到鼠害防治議題。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會針對預算案做報告和答詢，被問到鼠害防治議題。記者楊正海／攝影

台北市議員張志豪下午在議會質詢時指出，近來北市投放老鼠藥，飼主擔心一旦寵物誤食，解毒藥物是否夠用，市府且 應向中央反映，開放更安全的解毒藥物進口。對此，北市動保處表示，已盤點各動物醫院K1解毒藥，目前庫存量都夠。

張志豪指出，台北市近日老鼠藥投藥，引發市民恐慌，許多飼主出門時紛紛為毛孩戴上嘴套，氣氛緊繃，一旦寵物誤食老鼠藥，台北市的動物醫院是否備足解毒藥物？市議員陳宥丞也指出，如果有動物誤食，獸醫診所有沒有K1藥品，是否可以開放24小時專線，讓寵物有藥品可用。

張志豪說，令人擔憂的是，目前台灣市面上流通的K1，是人用K1第二代，雖然仍可使用，但其代謝速度較慢，須視貓狗體型，完整療程約4至6周，期間飼主必須持續帶寵物回診追蹤凝血功能數值，確認是否脫離危險期，且人用K1用於動物身上，也有引發過敏反應的疑慮。

張志豪指出，北政府應採取行動，包括立即盤點台北市各動物醫院K1庫存量，也應協調K1藥品調度機制，確保在緊急事件發生時，各醫院能夠即時取得所需藥品。另外，市長赴行政院會議時，應正式提案，要求中央開放動物專用K1進口，使用更安全、更合適的藥物。

動保處長陳英豪指出，動保處有1959專線，如果是有需要，會提供協助；根據動保處資料，目前台北市登記動物醫院共272家，有急診的動物醫院，20家中有15家有vit K1解毒藥。

陳英豪也表示，北市已經盤點急診醫院的解毒藥物，北市存量夠用，同時會把資訊放在官網。至於向中央反映開放藥物進口，台北市長蔣萬安在答詢時也說，動保處會將專業意見反映給中央。

老鼠 寵物

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