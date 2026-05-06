綠營轟「鼠類偵防師」新政害市府電話被打爆 蔣萬安反擊了

北市府昨推出「鼠類偵防師」要助民眾防鼠，民進黨議員今點出市府電話被打爆，質疑市府是否做好相關配套？市長蔣萬安回應，接下來會對學校整體清消，也強調鼠類偵防師提供專業建議，「不是家戶有老鼠就馬上打電話來。」

蔣萬安今赴議會報告北市總預算第1次追加減預算案，議員洪婉臻則說，接到很多師長、家長投訴，老鼠經年累月入侵校園。洪秀出低年級窗簾被老鼠咬破洞的照片，甚至也有家長聽老師說教室有米奇在亂竄、出現老鼠屎，老師很用心的一早到學校先清掃，她直呼老師要教書、帶小孩，現在還要清鼠大便，這不是鼠多或鼠少，已經成為一個現象，何況北市還有很多老舊校舍。

蔣萬安回應，教育局都有參與跨局處會議，接下來除了對於學校整體清消，相關衛教也會來進行。

洪婉臻指出，環保局昨天推出鼠類偵防師，市府電話被打爆，許多人不清楚細節，她質問是否有配套、專線電話、網頁等。蔣萬安說，鼠類偵防師有專業證照、經過專業訓練、考試取得證照，他們專業程度跟民間專業人士一模一樣。

蔣萬安也說，環保局就各項環境清消，再進一步透過鄰里宣導，針對家戶私領域整潔，大家維護相關整潔，也有相關步驟「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。接下來，家戶如果認為發現特殊情況極難處理，市府鼠類偵防師提供專業建議，「不是家戶有老鼠就馬上打電話來。」

議員陳怡君拿出112年4月18日主秘會報，上頭以臨時動議寫道，出現鼠患要展開滅鼠大作戰，「為什麼是臨時動議提出，就是代表非常急迫、嚴重、忍很久。」隨後6月27日成果報告，也是例行性宣導，直到今年初漢他病毒引起關注後，才展開滅鼠計畫。

陳怡君說，就連今年2月24日由蔣萬安主持的滅鼠統計數據，蔣點名幾個局處，像是商業處、新工處等巡檢人次偏低，直到4月21日才想到要用AI監控，代表運用AI落後。她更拿出中山區的馬路邊，老鼠一起等紅綠燈，「就在中山區，絕對不是南鼠北送。」