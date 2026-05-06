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北市：鼠類偵防師人力逾百人 助社區防治非捕鼠

中央社／ 台北6日電
許多民眾近期頻反映台北街頭出現老鼠。台北市政府5日下午舉行鼠害防治記者會，市長蔣萬安（右2）說明，12行政區將進行大清消，並推出「鼠類偵防師」，協助民眾住家滅鼠。 中央社
許多民眾近期頻反映台北街頭出現老鼠。台北市政府5日下午舉行鼠害防治記者會，市長蔣萬安（右2）說明，12行政區將進行大清消，並推出「鼠類偵防師」，協助民眾住家滅鼠。 中央社

台北市長蔣萬安宣布推出「鼠類偵防師」，由專家到府協助鼠類防治。市府今天表示，偵防師人力將超過百人，工作不是抓老鼠，而是協助民眾找到鼠類來源。

對於蔣萬安提出鼠類偵防師服務，環境部長彭啓明今天表示，他是第一次聽到這個名詞，並建議找處理老鼠、病媒蚊的專業人士處理可能會比較好。

蔣萬安今天下午到台北市議會備質詢前被媒體堵訪表示，民間專業人員所持有的證照，跟作為偵防師的環保局消毒班人員持有證照一模一樣。

他強調，昨天已透過記者會很清楚地跟市民說明目前狀況，及接下來的各項精進作為，同時衛福部疾管署也多次說明，漢他病毒疫情並沒有升溫趨勢，市府目前掌握案例跟往年同期一模一樣，民眾可以安心、不用恐慌。

蔣萬安表示，不管老鼠多或老鼠少，市府團隊都會全力防治、全力滅鼠，所以接下來將安排第2次的12區全面大清消，同時只要判斷有必要或有新進展，市府隨時會跟大家說明，而針對家戶等私領域提供防治工作建議的偵防師執行細節，同樣很快會由環保局公布。

台北市環境保護局長徐世勲補充，偵防師的工作不是抓老鼠，而是讓民眾了解「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」防鼠3不的內涵，並找出家中問題點。

人力部分，徐世勲說，不可能只有現在消毒班80餘人，將安排其他輔助人力，一定會超過百人，目前正安排演練以了解如何配置最適當，並視實際情況適時調整。

至於偵防師申請方式及下一次12區大清消期程，徐世勲說，後續會再跟大家報告，但希望是以「社區」為單位，因為老鼠不會只待在單一家戶內。

老鼠 蔣萬安

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