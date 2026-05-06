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大安森林公園大老鼠出沒？蔣萬安：這區有特殊性 鄰里共識不投藥

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會報告北市總預算第1次追加減預算案。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會報告北市總預算第1次追加減預算案。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天下午赴議會，報告北市總預算第1次追加減預算案。國民黨議員楊植斗問到環境部長彭啓明稱在大安森林公園看到肥大老鼠的看法，蔣萬安答，該區有其特殊性，鄰里以不投藥為共識；至於荷爾蒙用藥仍要中央核可，目前紐約也正在試辦。

楊植斗直言，老鼠不分藍綠白，哪個縣市首長敢說選區沒有老鼠「我辭議員負責。」且根據民眾自製通報訊息，基本上全台都有老鼠，台北市長積極處理，那南部的縣市首長難道都在裝睡嗎？

楊植斗也說，前總統陳水扁也在社群留言滅鼠的建議，是否會參照？另外荷爾蒙用藥是否可行？

蔣萬安回應，據了解大安森林公園有「大安森林公園之友基金會」長期協助，在與周邊鄰里溝通，大家共識是不投藥「這是有其特殊性。」而老鼠的議題，不只是台灣，也是全世界大城市面臨的問題。

蔣萬安也說，今年二月發生漢他病毒案，即刻做全市大清消，現在市民關心、擔心就會開啟第二次清消。另外，阿扁當台北市長有滅鼠經驗，各方可行的建議都會願意採納聆聽。

至於荷爾蒙用藥，環保局長徐世勲說，目前投藥的藥物一定要事中央核可，而荷爾蒙用藥目前尚未核可。又以美國紐約來看，荷爾蒙用藥也是正在試辦當中。

他也說，目前成立的「鼠類偵防師」是由領有專業證照的台北市清消同仁來施作，等同是民間PCO病治師。

老鼠

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