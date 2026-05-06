快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

北市「鼠類偵防師」就像「生態防蚊師」 環保局長揭功能

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
北市鼠患議題延燒，環保局昨推出「鼠類偵防師」新措施，環保局長徐世勲今下午赴議會時受訪記者林麗玉／攝影
北市鼠患議題延燒，環保局昨推出「鼠類偵防師」新措施，環保局長徐世勲今下午赴議會時受訪記者林麗玉／攝影

北市鼠患議題延燒，環保局昨推出「鼠類偵防師」新措施，引發各界疑惑具體內容為何。環保局長徐世勲今下午赴議會時受訪，此為幫助民眾了解鼠來、鼠吃、鼠住，進而找出家裡問題，鼠類偵防師與登革熱的生態防蚊師一樣提供諮詢與協助。

「鼠類偵防師」實際內容為何？「不是抓老鼠」，徐世勲表示，一般民眾可能沒有那麼了解「鼠來」，老鼠的通道是什麼？「鼠吃」是老鼠的食物來源為何？「鼠住」則是老鼠容易存在、待在的位置，因此環保局希望透過鼠類偵防師，幫助大家更進一步了解、找出家裡問題。

鼠類偵防師是由環保局消毒班人力負責？徐世勲舉例，環保局之前推過「生態防蚊師」，登革熱期間，民眾對登革熱有很多疑慮跟擔憂，生態防蚊師一樣是做相關諮詢跟協助，沒有產生人力不足的問題。鼠類偵防師部分，會先以現行人力，一定會超過百位，不只消毒班，可能需要其他輔助人力，環保局之後會視實際情況，如果有更大需求，也會適時地調配人力。

徐世勲指出，環保局帶著偵防師在演練，了解怎樣的配置會最適合。除了偵防師，還有偵防師的協助人員，配置上會視每個區域回報狀況，希望以社區為單位，因為一般老鼠不會只在單一家戶裡面，可能整棟都會出現。環保局試著幫助民眾找到老鼠來源，包含住、吃的地方或通道。

有民眾要拍老鼠照片傳到徐世勲的信箱？徐世勲表示，全世界不可能有任何一個城市「沒有老鼠」，北市府是想方設法怎麼樣讓老鼠可以降到最低。環保局收到很多的資訊裡，有很多照片是在其他縣市或很久以前的照片，的確會讓同仁疲於奔命。「如果大家願意通報，還是歡迎，可是希望大家提供的是真實的數據。」

投藥部分，除了設置告示，可有投藥網站或其他方式公開讓民眾知道？徐世勲說，大家擔心「毛小孩」會誤食，立立牌應該是最直接方式。鼠藥是屬於「一般性環境用藥」，包含大家平常用的殺蟲劑、噴蚊子的用藥。​

徐世勲說，中央在這部分的原則，只有對病媒防治專業廠商（PCO）有相關規範，一般民眾可在各大通路、賣場、五金行買得到老鼠藥、甚至投放，環保局如果真的設計一個網站，到底要規範什麼部分？中央有統一規範，環保局願意全力配合跟加強。另外，消毒班投放鼠藥，都會回報位置。

老鼠

延伸閱讀

北市防鼠患推「鼠類偵防師」 綠營議員指釀基層壓力

北高防鼠…蔣萬安：不管鼠多鼠少 全面滅鼠

影／防治鼠害 蔣萬安：12行政區將大清消

沒用鼠餌盒、是否亂投藥？北市鼠患假訊息滿天飛 環保局長逐一闢謠

相關新聞

嚇鼠人！南投捕獲「手肘長巨鼠」 體型堪比幼犬

南投埔里有民眾因家中網路斷線，找來水電師傅處理時，竟在家中捕獲一隻大老鼠，從頭到尾幾乎是一個成人的手肘，實際身軀至少達25公分，由於其體型頗巨，堪比一隻幼犬，讓民眾直呼「嚇鼠人」；衛生局提醒處置清理鼠

大安森林公園大老鼠出沒？蔣萬安：這區有特殊性 鄰里共識不投藥

台北市長蔣萬安今天下午赴議會，報告北市總預算第1次追加減預算案。國民黨議員楊植斗問到環境部長彭啓明稱在大安森林公園看到肥大老鼠的看法，蔣萬安答，該區有其特殊性，鄰里以不投藥為共識；至於荷爾蒙用藥仍要中

綠營轟「鼠類偵防師」新政害市府電話被打爆 蔣萬安反擊了

北市府昨推出「鼠類偵防師」要助民眾防鼠，民進黨議員今點出市府電話被打爆，質疑市府是否做好相關配套？市長蔣萬安回應，接下來會對學校整體清消，也強調鼠類偵防師提供專業建議，「不是家戶有老鼠就馬上打電話來。

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

台北市「老鼠之亂」遭質疑淪政治攻防、認知作戰。環境部長彭啓明今天則表示，不認為是認知作戰，是每個人的感受問題，連他自己走在大安森林公園都遇到很肥很大的老鼠。對於部長的說法，蔣萬安回擊表示，「南鼠北送不

「老鼠之亂」環境部建議天天開記者會 蔣萬安用一句話打臉

台北市被指爆發「鼠患」，環境部次長沈志修昨天建議市府，應要比照疫情拉高鼠害防治規格，並且建議市長蔣萬安天天開記者會向市民報告，台北市長蔣萬安今天表示，「中央衛福部、疾管署多次出來說明，目前疫情並沒有升

鼠患無定義 陳宥丞舉香港經驗：建議台北通實名制通報鼠跡地圖

台北市「老鼠之亂」被質疑淪為政治攻防、認知作戰。民眾黨議員陳宥丞也質詢鼠害議題，針對中央目前並無鼠患明確定義，建議中央不做，北市先做，並舉香港的「無鼠百分比」地圖，建議北市府可以善用實名制的台北通，提

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。