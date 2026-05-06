北市「鼠類偵防師」就像「生態防蚊師」 環保局長揭功能

北市鼠患議題延燒，環保局昨推出「鼠類偵防師」新措施，引發各界疑惑具體內容為何。環保局長徐世勲今下午赴議會時受訪，此為幫助民眾了解鼠來、鼠吃、鼠住，進而找出家裡問題，鼠類偵防師與登革熱的生態防蚊師一樣提供諮詢與協助。

「鼠類偵防師」實際內容為何？「不是抓老鼠」，徐世勲表示，一般民眾可能沒有那麼了解「鼠來」，老鼠的通道是什麼？「鼠吃」是老鼠的食物來源為何？「鼠住」則是老鼠容易存在、待在的位置，因此環保局希望透過鼠類偵防師，幫助大家更進一步了解、找出家裡問題。

鼠類偵防師是由環保局消毒班人力負責？徐世勲舉例，環保局之前推過「生態防蚊師」，登革熱期間，民眾對登革熱有很多疑慮跟擔憂，生態防蚊師一樣是做相關諮詢跟協助，沒有產生人力不足的問題。鼠類偵防師部分，會先以現行人力，一定會超過百位，不只消毒班，可能需要其他輔助人力，環保局之後會視實際情況，如果有更大需求，也會適時地調配人力。

徐世勲指出，環保局帶著偵防師在演練，了解怎樣的配置會最適合。除了偵防師，還有偵防師的協助人員，配置上會視每個區域回報狀況，希望以社區為單位，因為一般老鼠不會只在單一家戶裡面，可能整棟都會出現。環保局試著幫助民眾找到老鼠來源，包含住、吃的地方或通道。

有民眾要拍老鼠照片傳到徐世勲的信箱？徐世勲表示，全世界不可能有任何一個城市「沒有老鼠」，北市府是想方設法怎麼樣讓老鼠可以降到最低。環保局收到很多的資訊裡，有很多照片是在其他縣市或很久以前的照片，的確會讓同仁疲於奔命。「如果大家願意通報，還是歡迎，可是希望大家提供的是真實的數據。」

投藥部分，除了設置告示，可有投藥網站或其他方式公開讓民眾知道？徐世勲說，大家擔心「毛小孩」會誤食，立立牌應該是最直接方式。鼠藥是屬於「一般性環境用藥」，包含大家平常用的殺蟲劑、噴蚊子的用藥。​

徐世勲說，中央在這部分的原則，只有對病媒防治專業廠商（PCO）有相關規範，一般民眾可在各大通路、賣場、五金行買得到老鼠藥、甚至投放，環保局如果真的設計一個網站，到底要規範什麼部分？中央有統一規範，環保局願意全力配合跟加強。另外，消毒班投放鼠藥，都會回報位置。