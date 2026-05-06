彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

台北市「老鼠之亂」遭質疑淪政治攻防、認知作戰。環境部長彭啓明今天則表示，不認為是認知作戰，是每個人的感受問題，連他自己走在大安森林公園都遇到很肥很大的老鼠。對於部長的說法，蔣萬安回擊表示，「南鼠北送不是認知作戰嗎？」所以必須要還給我們辛苦基層同仁一個公道。

蔣萬安今天赴議會報告追加減預算，媒體問蔣，彭啓明稱鼠患不是認知作戰，並稱老鼠有吃肉、吃甜的，不一樣。蔣萬安反問，「南鼠北送」不是認知作戰嗎？

蔣萬安說，所以不管老鼠多、老鼠少，對北市府團隊來說，就是全力來防治、全力來滅鼠，這都是我們應該要做的，對於全市12區的大清消，市府今年2月已經做過一次，現在再做第二次，就是希望能夠讓民眾更安心。

另外，對於北市府推動「鼠類偵防師」也遭質疑專業性，蔣萬安說，其實民間的防治專業人員，他們所持有的證照，跟我們偵防師消毒班持有的證照，是一模一樣，所以我們的做法，是協助台北市民眾住家私領域提供建議，相關執行細節，環保局很快就會公布。