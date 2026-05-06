北市環保局：鼠藥不溶於水 未被鼠類取食就回收

台北市政府為防治鼠患投放鼠藥，引發外界擔憂恐遇雨溶化進入食物鏈。環保局今天表示，所用滅鼠餌劑是低毒性的一般環境用藥，不溶於水，且會定期巡視，未被鼠類取食就回收。

民進黨台北市議員林亮君今天表示，環保局在捷運雙連站線形公園投放鼠藥，雖把藥劑放在鼠洞通道內或裝於盒中，但昨天下大雨，確實有民眾擔心藥劑被雨沖刷後是否可能擴散至地面，導致其他動物誤食。

台北市環境保護局表示，使用的滅鼠餌劑都有取得環境部認證登記，具許可證字號，是低毒性的一般環境用藥，不溶於水，且基於安全考量都會添加苦味劑、難以下嚥，並會在投放後定期追蹤巡視，發現未被鼠類取食就會回收。

台北市工務局公園路燈工程管理處表示，滅鼠餌劑多是在填補鼠洞時使用，會連同塑膠包裝放置於鼠洞最深處，再填上土壤、碎石並壓實洞口，所以餌劑不會回收，但會持續巡查，發現鼠洞遭破壞就立即重新填補。

此外，公園處表示，餵食野生動物及禽鳥看似出於關懷，實際上卻會讓野生動物喪失覓食與警戒本能，增加遇到天敵或交通意外的風險，且人類食物多不符合動物營養需求，還會造成動物過度聚集，進一步導致環境髒亂，或破壞原有食物鏈，造成生態失衡。

公園處提醒，依據「台北市公園管理自治條例」第11條第19款，公園內禁止餵食禽鳥、無飼主管領的動物，違者可處新台幣1200元至6000元罰鍰，即日起將加強取締作業，呼籲民眾停止餵食行為，同時同步增加環境清潔頻率，以減少鼠類聚集機會。

轄管河濱公園的台北市工務局水利工程處則表示，目前只有關渡及大稻埕碼頭的貨櫃市集由業者投放鼠藥並管理，會在颱風預防性撤離時一併清理，其餘範圍皆無投放鼠藥。