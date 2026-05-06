快訊

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

終於等到了！Threads電腦版可以傳訊息了 還有3功能可以用

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

聽新聞
0:00 / 0:00

北市環保局：鼠藥不溶於水 未被鼠類取食就回收

中央社／ 台北6日電
台北市政府為防治鼠患投放鼠藥，引發外界擔憂恐遇雨溶化進入食物鏈。圖／聯合報系資料照片 謝承恩
台北市政府為防治鼠患投放鼠藥，引發外界擔憂恐遇雨溶化進入食物鏈。圖／聯合報系資料照片 謝承恩

台北市政府為防治鼠患投放鼠藥，引發外界擔憂恐遇雨溶化進入食物鏈。環保局今天表示，所用滅鼠餌劑是低毒性的一般環境用藥，不溶於水，且會定期巡視，未被鼠類取食就回收。

民進黨台北市議員林亮君今天表示，環保局在捷運雙連站線形公園投放鼠藥，雖把藥劑放在鼠洞通道內或裝於盒中，但昨天下大雨，確實有民眾擔心藥劑被雨沖刷後是否可能擴散至地面，導致其他動物誤食。

台北市環境保護局表示，使用的滅鼠餌劑都有取得環境部認證登記，具許可證字號，是低毒性的一般環境用藥，不溶於水，且基於安全考量都會添加苦味劑、難以下嚥，並會在投放後定期追蹤巡視，發現未被鼠類取食就會回收。

台北市工務局公園路燈工程管理處表示，滅鼠餌劑多是在填補鼠洞時使用，會連同塑膠包裝放置於鼠洞最深處，再填上土壤、碎石並壓實洞口，所以餌劑不會回收，但會持續巡查，發現鼠洞遭破壞就立即重新填補。

此外，公園處表示，餵食野生動物及禽鳥看似出於關懷，實際上卻會讓野生動物喪失覓食與警戒本能，增加遇到天敵或交通意外的風險，且人類食物多不符合動物營養需求，還會造成動物過度聚集，進一步導致環境髒亂，或破壞原有食物鏈，造成生態失衡。

公園處提醒，依據「台北市公園管理自治條例」第11條第19款，公園內禁止餵食禽鳥、無飼主管領的動物，違者可處新台幣1200元至6000元罰鍰，即日起將加強取締作業，呼籲民眾停止餵食行為，同時同步增加環境清潔頻率，以減少鼠類聚集機會。

轄管河濱公園的台北市工務局水利工程處則表示，目前只有關渡及大稻埕碼頭的貨櫃市集由業者投放鼠藥並管理，會在颱風預防性撤離時一併清理，其餘範圍皆無投放鼠藥。

老鼠 環保局

延伸閱讀

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

議員接獲通報多處老鼠出沒 新北環保局：跨局處從源頭管理

沒用鼠餌盒、是否亂投藥？北市鼠患假訊息滿天飛 環保局長逐一闢謠

「老鼠之亂」延燒變政治攻防 蔣萬安下午4點親率局處首長說明

相關新聞

台北鼠患有解？網友提議找寵物溝通師勸搬離 她一句話讓全場安靜

台北街頭近來頻頻出現老鼠蹤影，從信義商圈、台北車站到木柵一帶，都有民眾直擊「鼠輩橫行」，網路上甚至出現「安鼠之亂」的戲稱。就在大家忙著研究到底是廚餘、工地還是氣候問題時，有人建議請寵物溝通師去跟老鼠「

鼠患之亂全台嚴防 盧秀燕：台中市去年今年都沒有漢他病例

台北市鼠患議題延燒，全台各縣市動起來，台中市長盧秀燕今天表示，台中前年出現漢他病毒的病例後加強防治，去年、今年都沒有漢他病例，這段時間也責成各局處加強環境清消。環保局補充，今年購買16公噸老鼠藥，目前

鼠疫、漢他病毒都免驚？林氏璧親解真相：重大危機官方會公布

前台大感染科醫師、旅遊專家林氏璧近日在臉書發文，針對近期討論的疫情議題，他直言「完全不擔心鼠疫」。指出台灣本島自1948年後已無鼠疫案例，且現代醫療已有抗生素治療，不再是過去致命的黑死病，民眾無須過度

北市環保局：鼠藥不溶於水 未被鼠類取食就回收

台北市政府為防治鼠患投放鼠藥，引發外界擔憂恐遇雨溶化進入食物鏈。環保局今天表示，所用滅鼠餌劑是低毒性的一般環境用藥，不溶...

減少老鼠聚集 北市加強公園垃圾桶清運頻率 民眾做這件最高罰6千

公園內常見民眾在公園內餵食野生動物及禽鳥，台北市公園處特別提醒，今年5月1日起已加強取締，對違規行為依法裁處，請民眾切勿以身試法，盡量不要遺留食物於公園，維護生態平衡，也避免動物誤食或提供老鼠食源。

影／處理鼠患問題 彭啓明：建議請專業人士而非靠公務員

台北市有關鼠患話題在網路延燒，台北市長蔣萬安昨天跨局處舉行記者會說明如何處理鼠患，讓市民安心。環境部長彭啓明今天表示，很感謝台北市政府能積極以市府首長的高度統一處理鼠患議題，並以自身台北市民的經驗為例

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。