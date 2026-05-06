新北2590處鼠患熱點 鎖定源頭防治抗漢他病毒

新北市府今天指出，全市列管2590處鼠患高風險區，將以源頭管理為核心防治，配合家戶自我檢視。若接獲鼠跡通報，將擴大周邊清消作業並加強投藥，防範漢他病毒風險。

新北環保局長程大維今天在市政會議表示，鼠患高風險區包括易積淹水、空地空屋、資源回收囤積等。防制策略以環境乾淨為核心，整頓環境減少老鼠的物理防治為主，居家內外殺鼠劑投藥的化學防治為輔。

針對投藥安全，程大維說，戶外投藥使用「鼠餌盒」且設警告標示。另外，民眾索取居家使用老鼠藥時，會宣導用藥及閱讀須知。

衛生局長陳潤秋報告表示，今年3月接獲通報疑似漢他病毒病例後，依中央指引執行疫調、匡列接觸者、環境清潔與消毒防治，並密切監測疫情發展。今年累積共1例，且已康復出院。

經濟發展局長盛筱蓉、工務局長馮兆麟也說，對市場廚餘、側溝與建築工地工人所吃便當，做好環境清消。

程大維接受中央社記者電訪表示，今年全市噴消及側溝清淤巡檢與春節大掃除都同步防鼠，重點仍在外部環境的整頓，與家戶防鼠事項。

程大維說，政府對防範鼠患責無旁貸，防鼠如同防範登革熱，但仍仰賴全民共同努力杜絕老鼠在家戶生存空間。新北市目前並無鼠類增加的科學數據，2590處鼠患高風險區是依據清潔隊平時巡查的統計，也會滾動檢討。至於新北市是否要比照台北市推出「鼠類偵防師」，仍有待觀察實際作為成效。

市長侯友宜接受聯訪時表示，面對漢他病毒風險，市府已整合衛生、警政及環保等單位全面防疫，並依中央「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」原則推動防治，呼籲市民配合每週清潔日，清除廚餘與雜物，共同降低病毒傳播風險。