減少老鼠聚集 北市加強公園垃圾桶清運頻率 民眾做這件最高罰6千

公園內常見民眾在公園內餵食野生動物及禽鳥，台北市公園處特別提醒，今年5月1日起已加強取締，對違規行為依法裁處，請民眾切勿以身試法，盡量不要遺留食物於公園，維護生態平衡，也避免動物誤食或提供老鼠食源。

公園處指出，餵食看似出於關懷，實際上卻會讓野生動物逐漸依賴人類供食，喪失原有的覓食能力與警戒本能，甚至因此離開安全棲地，增加遭遇天敵或交通意外的風險。此外，人類食物多不符合野生動物的營養需求，長期下來恐導致營養失衡、疾病纏身，影響其存活與族群健康。

另外，餵食也會造成動物過度聚集，導致糞便堆積、環境髒亂與水質污染，甚至提高人畜共通疾病的風險。當食物來源過剩，更可能促使特定物種快速繁殖，破壞原有食物鏈，造成生態失衡，形成所謂的「生態陷阱」，讓聚集覓食的小型動物反而更容易遭到天敵捕食，危機四伏。

公園處指出，除勸導及取締違規外，也會加強環境清潔及垃圾桶的清運頻率，減少環境髒亂或鼠類聚集的情形，希望民眾能配合不餵食規定，共同守護公園環境生態平衡。

公園處表示，依據台北市公園管理自治條例第11條第19款規定，於公園內禁止餵食禽鳥、無飼主管領之動物或棄養（含放生）動物，違者可處罰1200元以上、6000元以下罰款，自115年5月1日起，將加強取締與稽查作業，對違規行為依法裁處，請民眾切勿以身試法。

公園處指出，都市公園是人與自然共存的重要場域，唯有降低人為干擾，讓動物維持自然習性，才能讓生態系穩定運作、永續發展。邀請市民朋友從「不餵食」做起，用正確方式愛護動物，共同守護城市中珍貴的自然資源。