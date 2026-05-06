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鼠患之亂全台嚴防 盧秀燕：台中市去年今年都沒有漢他病例

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，這兩年台中都沒有漢他病例，前年發生過1例之後，市府就精進應對措施，這段時間也責成各局處加強清消。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，這兩年台中都沒有漢他病例，前年發生過1例之後，市府就精進應對措施，這段時間也責成各局處加強清消。記者陳敬丰／攝影

台北市鼠患議題延燒，全台各縣市動起來，台中市長盧秀燕今天表示，台中前年出現漢他病毒的病例後加強防治，去年、今年都沒有漢他病例，這段時間也責成各局處加強環境清消。環保局補充，今年購買16公噸老鼠藥，目前存量充足，投藥只是輔助手段，關鍵還是「三不」。

台中市議會今天專案報告非洲豬瘟事件調查，民進黨議員陳淑華、陳俞融表示，廚餘管理是非洲豬瘟的防治核心，台中現在廚餘管理一片混亂，更讓人擔憂發生鼠患；今年台北、雙北相繼出現漢他病毒感染個案，高雄、台南等縣市都啟動防疫措施，她要求中市府立刻盤點全市廚餘熱點，跨局處聯防。

盧秀燕答詢說，台中市前年有過1例漢他病毒感染案例，因此前年就開始精進作為，並非現在才開始精進，去年開始到今年目前沒有出現病例；市府有注意到其他縣市的鼠患議題，這段時間除了例行環境清潔，有加強環境清消，經年累月都有在做。

環保局長吳盛忠表示，防治鼠患最重要的是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，尤其是前兩者，不要給老鼠進入住家和居住，環境的清消也一直在做，清潔隊會加強清消溝渠，其他如工地、市場，環保局也已發文給各局處，請大家加強清消各自負責的場域。

吳盛忠強調，議員關心廚餘問題，目前台中的廚餘清運相當順利，且老鼠不只吃廚餘，要向民眾宣導，不要讓老鼠有可以吃的東西；市府今年購入16公噸、32萬包老鼠藥，與歷年差不多，已發放到各公所，今年有7個里申請補充，數量無虞，用藥只是輔助，重點還是「三不」。

台中市環保局長吳盛忠表示，今年購買16公噸老鼠藥，與歷年差不多，用藥只是輔助，重點還是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。記者陳敬丰／攝影
台中市環保局長吳盛忠表示，今年購買16公噸老鼠藥，與歷年差不多，用藥只是輔助，重點還是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 台中 漢他病毒 老鼠

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