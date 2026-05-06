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影／處理鼠患問題 彭啓明：建議請專業人士而非靠公務員
台北市有關鼠患話題在網路延燒，台北市長蔣萬安昨天跨局處舉行記者會說明如何處理鼠患，讓市民安心。環境部長彭啓明今天表示，很感謝台北市政府能積極以市府首長的高度統一處理鼠患議題，並以自身台北市民的經驗為例，包含如何處理鼠患都需要專業，像新北市府請來專業人士而非靠公務員，也能盡快公布鼠藥投放地點。
彭啓明表示，到底有沒有鼠患，民眾的感受是很強烈，老鼠的數目與分布如何目前尚未清楚，以前老鼠的生態分布是由地方政府主責，環境部主要是管老鼠用藥，以自己身為台北市民為例，自己就曾在大安森林公園遇到很肥很大的老鼠，自己以前也抓過住家的老鼠，包括用監視器、用捕鼠籠、不敢殺生而野放等，後來到環境部後才知道這些都是錯的，很多事情都是靠專業的來，因為環境部有專業的環境教導民眾如何處理住家老鼠，包括有些老鼠是吃素的、有些吃肉，處理方式都不一樣，所以希望能像新北市府請來專業人士而非靠公務員，像是處理病媒蚊議題的專業人士，也希望台北市政府能盡快公布鼠藥投放地點，讓民眾能安心。
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