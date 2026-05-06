影／處理鼠患問題 彭啓明：建議請專業人士而非靠公務員

台北街頭近來頻頻出現老鼠蹤影，從信義商圈、台北車站到木柵一帶，都有民眾直擊「鼠輩橫行」，網路上甚至出現「安鼠之亂」的戲稱。就在大家忙著研究到底是廚餘、工地還是氣候問題時，有人建議請寵物溝通師去跟老鼠「

2026-05-06 11:50