鼠患議題延燒北市12區將大清消 侯友宜落實源頭管理杜絕漢他病毒

台北市鼠患議題持續延燒，台北市長蔣萬安昨天澄清鼠患通報沒有升溫，會在最短時間進行12個行政區大清消。新北市長侯友宜今天上午表示，中央也強調目前並沒有升溫狀況，新北市會落實「不讓鼠住、鼠來、鼠吃」三不政策，杜絕漢他病毒傳播。

新北市政府今天上午舉行市政會議，媒體詢問關於台北市將進行12個行政區大清消，並推出鼠類偵防師，新北市是否會跟進。市長侯友宜表示面對漢他病毒，新北市衛生局、警察局、民政局、環保局、工務局第一時間全力啟動防治。

侯友宜說，在防治過程中，中央也特別強調目前並沒有升溫的狀況，但新北市仍然謹慎地面對。以源頭的管理為主要目標，結合環境的清消，不管是市場、餐飲、工地、側溝等等全部總動員。並透過里環境認證，尤其每週的清潔日不斷地加強巡檢，加強落實「不讓鼠住、鼠來、以及鼠吃」三大政策，希望能夠杜絕漢他病毒的傳播。