彰化和美也鬧鼠患…婦人家門垃圾堆成山 議員直擊肥鼠亂竄嚇一跳

正當台北鬧鼠患之際，彰化縣和美鎮一名婦人在家門口長期堆積大量垃圾與資源回收物，鄰居抱怨常有老鼠出沒 ，縣議員賴清美昨天前往了解，也驚見老鼠流竄，除影響衛生外，也擔心傳染漢他病毒。彰化縣環保局表示，預定將再會同公所清潔隊前往清除堆積物，並開罰及要求繳交代處理費。

彰化縣環保局表示，過去都有滅鼠周活動，因為投毒餌後，將破壞生態，尤其猛禽吃了中毒老鼠，恐同被毒死，因此不再田間投毒餌， 而且投藥是最後手段，居家環境改善才最重要，建議民眾日常生活中主動維護環境清潔，將垃圾與廚餘妥善密封，並堵住家中與公共空間的縫隙，是治本的防鼠方法。

彰化縣政府最近也對廳舍展開年度除鼠計畫，除使用粘鼠板外，也會使用餌劑，預防鼠患。

縣議員賴清美說，和美鎮這名婦人在家門前堆積大量垃圾與資源回收物，已有多年，鄰居常抱怨常見老鼠橫行，已嚴重影響環境衛生，她不下10次，勸說婦女將垃圾清除，每次規勸她都說會清理，卻是越積越多，十分無奈。

賴清美說，婦人堆積的垃圾如山，不只引來蟑螂，也讓老鼠橫行，在台北傳出鼠患後，她日前往察看，現場剛好看到一隻肥吱吱的大老鼠竄過，嚇了一大跳，「被咬到就糟糕了」，服務處人員今天再前去察看，仍未清理，希望環保局及清潔隊能介入幫忙。

和美鎮公所清潔隊表示，從去年至今，已4次前往婦人住處協助清除，並開出4次罰單，由於婦人為累犯，除初犯1200元，第二次罰額為6000元，另向對方求償代履行清除費，每次金額約7000多元，但只繳3次，環保局今已前往現場會勘，將擇期再前往協助清除。

在台北市鬧鼠患之際，彰化縣和美鎮一名婦人在家門口長期堆積大量垃圾與資源回收物，鄰居抱怨常有老鼠出沒 ，縣議員賴清美服務處人員昨天前往了解，也驚見老鼠流竄。圖／賴清美提供