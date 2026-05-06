鼠疫、漢他病毒都免驚？林氏璧親解真相：重大危機官方會公布

前台大感染科醫師、旅遊專家林氏璧近日在臉書發文，針對近期大眾熱烈討論的「安鼠之亂」議題，他直言「完全不擔心鼠疫」，指出台灣本島自1948年後已無鼠疫案例，且現代醫療已有抗生素治療，不再是過去致命的黑死病，民眾無須過度恐慌。至於漢他病毒，他也駁斥網路流傳「死亡率50%」說法，強調台灣常見型別症狀相對輕微，整體風險遠低於外界想像。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者 」針對最近討論度高的疫情話題提出見解和澄清謠言，包括漢他病毒、鼠疫及日本的麻疹疫情。

漢他病毒分兩類 台灣多為輕症

林氏璧4日曾發文指出，漢他病毒分為兩大類型，台灣多為「出血熱伴隨腎症候群」，致死率約1%至2%，且多數為輕症，與網傳高死亡率有明顯落差。

他說明，台灣病例長期維持低量，過去20年間多為個位數，顯示並非流行性疾病；唯一死亡案例也為高齡且有慢性病者。對於國外郵輪群聚事件，他推測屬於致死率較高的肺症候群型，可能被誤用來放大台灣風險。

林氏璧強調，若真有重大疫情，應由衛福部疾管署正式發布，而非網路未經查證的訊息來源，呼籲民眾避免被錯誤資訊誤導。

近日有酸民在林氏璧的留言底下指責他老是關心日本「無聊議題」，身為醫生卻不關心鼠疫到底會不會擴散。對此，林氏璧也回應，會關注旅遊相關議題，例如日本超市LOPIA或台灣通路價格變化，是因為同時是旅遊達人的他，認為這些都與旅遊體驗與生活品質息息相關，並非無關緊要的小事。

他最後強調，一個議題是否重要，從民眾反應即可看出，醫師負責健康專業，而他也會持續透過自身觀察，提供正確資訊與生活面向的分享。