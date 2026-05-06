快訊

今年第5號颱風「哈格比」生成了 最新路徑、對台影響曝光

王心凌舞台驚魂！唱一半突遭雷射直射腿痛到尖叫 真實反應全被拍

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明說，鼠患目前沒有明確定義，他也不會用政治眼光來看這個議題。記者李柏澔／攝影
彭啓明說，鼠患目前沒有明確定義，他也不會用政治眼光來看這個議題。記者李柏澔／攝影

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看待誰對誰錯。

對於台北市老鼠是否大量增加，環境部昨指出，北市府並未提供老鼠族群數量增加的監測報告，因此難斷言。針對鼠患偵測的工作，彭啓明重申，鼠患的監測是地方政府的工作，地方可依照其防治需要擬定相關監測工作，1999的通報不見得一定反映實際的鼠患情況，因為不見得接觸老鼠的民眾都會通報。

立法院經濟委員會今續審「資源回收再利用法修正草案」案保留條文。彭啓明會前受訪指出，對於台北市的老鼠究竟有多少，環境部管理的是老鼠用藥而非生態，監測還是要由地方執行，然而過去幾個月鼠患在環境部的搜尋點閱都是第一名，可見確實真的頗為嚴重，也造成許多人的困擾。

彭啓明說，鼠患防治應該要由專家執行，例如新北市就是找專業人士處理，畢竟公務員不見得很了解，以前老家遇過老鼠入侵，抓到老鼠後因為不知道如何處理，也不敢殺生，只好跑到偏遠山區放生，來了環境部後才知道以前很多方法、偏方和觀念都是錯的，而且不同老鼠愛吃的還不一樣，有些老鼠愛吃甜有些愛吃肉，例如自己家的老鼠愛吃甜，就有用花生糖抓到。

至於台北市究竟有無鼠患，彭啓明說，全世界每個城市都有老鼠，老鼠與人類已經共存許久，但老鼠跑到路上吃午餐晚餐就是嚴重問題，但鼠患目前沒有明確定義，也不認為網路上、民眾看到的都是認知作戰，而是每個人的感受問題，自己不會用政治眼光來看待誰對誰錯。

彭啓明說，環境清消還是最重要的工作，另寵物接觸老鼠藥確實可能有風險存在，北市府也有承諾會來研議公布投藥點。

老鼠

延伸閱讀

北市鼠患嚴峻？藍議員曝真實狀況 「一現象」恐讓鼠亂延燒全台

【重磅快評】黑熊參選老鼠來 蔣萬安如何滅絕獐頭鼠目

觀察站／綠營操作鼠患恐慌 小心回力鏢

北市推「鼠類偵防師」等新政 環保局長：環境部說「全國沒明確作法」

相關新聞

嚇鼠人！南投捕獲「手肘長巨鼠」 體型堪比幼犬

南投埔里有民眾因家中網路斷線，找來水電師傅處理時，竟在家中捕獲一隻大老鼠，從頭到尾幾乎是一個成人的手肘，實際身軀至少達25公分，由於其體型頗巨，堪比一隻幼犬，讓民眾直呼「嚇鼠人」；衛生局提醒處置清理鼠

大安森林公園大老鼠出沒？蔣萬安：這區有特殊性 鄰里共識不投藥

台北市長蔣萬安今天下午赴議會，報告北市總預算第1次追加減預算案。國民黨議員楊植斗問到環境部長彭啓明稱在大安森林公園看到肥大老鼠的看法，蔣萬安答，該區有其特殊性，鄰里以不投藥為共識；至於荷爾蒙用藥仍要中

綠營轟「鼠類偵防師」新政害市府電話被打爆 蔣萬安反擊了

北市府昨推出「鼠類偵防師」要助民眾防鼠，民進黨議員今點出市府電話被打爆，質疑市府是否做好相關配套？市長蔣萬安回應，接下來會對學校整體清消，也強調鼠類偵防師提供專業建議，「不是家戶有老鼠就馬上打電話來。

彭啓明稱鼠患非認知戰 蔣萬安重砲回擊：南鼠北送不是嗎？

台北市「老鼠之亂」遭質疑淪政治攻防、認知作戰。環境部長彭啓明今天則表示，不認為是認知作戰，是每個人的感受問題，連他自己走在大安森林公園都遇到很肥很大的老鼠。對於部長的說法，蔣萬安回擊表示，「南鼠北送不

「老鼠之亂」環境部建議天天開記者會 蔣萬安用一句話打臉

台北市被指爆發「鼠患」，環境部次長沈志修昨天建議市府，應要比照疫情拉高鼠害防治規格，並且建議市長蔣萬安天天開記者會向市民報告，台北市長蔣萬安今天表示，「中央衛福部、疾管署多次出來說明，目前疫情並沒有升

鼠患無定義 陳宥丞舉香港經驗：建議台北通實名制通報鼠跡地圖

台北市「老鼠之亂」被質疑淪為政治攻防、認知作戰。民眾黨議員陳宥丞也質詢鼠害議題，針對中央目前並無鼠患明確定義，建議中央不做，北市先做，並舉香港的「無鼠百分比」地圖，建議北市府可以善用實名制的台北通，提

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。