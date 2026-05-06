北市鼠患淪認知作戰？ 彭啓明：不會用政治眼光來看誰對誰錯

台北市鼠患議題持續延燒，近期不少網路社群以非北市照片刻意放大北市鼠患，北市府日前批評是認知作戰。環境部長彭啓明表示，目前鼠患並沒有明確的定義，但不認為網路上與民眾看到的都是認知作戰，不會用政治眼光來看待誰對誰錯。

對於台北市老鼠是否大量增加，環境部昨指出，北市府並未提供老鼠族群數量增加的監測報告，因此難斷言。針對鼠患偵測的工作，彭啓明重申，鼠患的監測是地方政府的工作，地方可依照其防治需要擬定相關監測工作，1999的通報不見得一定反映實際的鼠患情況，因為不見得接觸老鼠的民眾都會通報。

立法院經濟委員會今續審「資源回收再利用法修正草案」案保留條文。彭啓明會前受訪指出，對於台北市的老鼠究竟有多少，環境部管理的是老鼠用藥而非生態，監測還是要由地方執行，然而過去幾個月鼠患在環境部的搜尋點閱都是第一名，可見確實真的頗為嚴重，也造成許多人的困擾。

彭啓明說，鼠患防治應該要由專家執行，例如新北市就是找專業人士處理，畢竟公務員不見得很了解，以前老家遇過老鼠入侵，抓到老鼠後因為不知道如何處理，也不敢殺生，只好跑到偏遠山區放生，來了環境部後才知道以前很多方法、偏方和觀念都是錯的，而且不同老鼠愛吃的還不一樣，有些老鼠愛吃甜有些愛吃肉，例如自己家的老鼠愛吃甜，就有用花生糖抓到。

至於台北市究竟有無鼠患，彭啓明說，全世界每個城市都有老鼠，老鼠與人類已經共存許久，但老鼠跑到路上吃午餐晚餐就是嚴重問題，但鼠患目前沒有明確定義，也不認為網路上、民眾看到的都是認知作戰，而是每個人的感受問題，自己不會用政治眼光來看待誰對誰錯。

彭啓明說，環境清消還是最重要的工作，另寵物接觸老鼠藥確實可能有風險存在，北市府也有承諾會來研議公布投藥點。