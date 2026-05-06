北市安鼠之亂 蔣萬安聽建言遭譏 陳水扁緩頰秀AI「抓鼠達人」哏圖

台北市鼠患問題，前總統陳水扁以過來人經驗，昨上午在Threads分享當年解決之道，就是12個行政區逐一大掃除。台北市長蔣萬安昨下午說明精進對策，宣布會在最短時間內會再度進行12區大清潔，他也感謝老市長提點。對於網友譏諷「笑死」，陳水扁緩頰，「不要這樣說人家，也許是雄雄想到，純屬巧合」。

陳水扁昨天上午在Threads分享，指他上任台北市長時鼠患嚴重、蟑螂橫行，當時採取最傳統的方法，召集12各行政區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾立即由環保局垃圾車清運完畢，每區花1周時間，12區花了12周。並指此項市政工作一石多鳥，不僅蟑螂、老鼠少了，水溝也清了，防汛期也不怕阻塞，蚊子也少了，街頭也乾淨了。

台北市府昨天下午開鼠害防治記者會，蔣萬安說，會在最短時間內發動12區大清消，讓民眾更安心，台北市政府也將推出「鼠類偵防師」，最快下周開放申請到宅協助滅鼠，申請辦法近期公布。

對於網友發文諷「我快笑死！蔣萬安乖乖聽阿扁的話，要做12區大清消了」，陳水扁留言，「不要這樣說人家，也許是雄雄想到，純屬巧合」，還搭配用AI二創的哏圖，取材自高雄抓漏達人陳財佑的宣傳車，化身「抓鼠達人」。

其他網友表示，「感謝阿扁心胸寬大出手幫忙」、「哏圖我現在只服阿扁總統」、「阿扁總統你也太會了吧」、「阿扁的腦袋加上現代的AI，無所不能了」、「AI也算是被阿扁玩到出神入化了」、「你不要偷改抓漏專家陳財佑的圖啦」、「我快笑瘋，一個堂堂前總統竟然沉溺在網路跟AI，還玩的有模有樣」。