跨國研究 全球7成城市 老鼠數量上升中

北市鼠患引發熱議，台大公衛學院特聘教授詹長權指出，此問題舉世皆然，一篇國際研究發現，全球七成城市老鼠數量正持續上升，台北都會區應該也不例外，原因在於氣候變遷、都市化加劇，及人口密度上升。

「科學研究已證實了城市老鼠變多」。詹長權說，一項刊登於「科學進展（Science Advances）」跨國研究指出，全球多數城市老鼠數量正持續上升，研究團隊持續追蹤調查十六個城市，平均長達十二年之久，結果發現，十一個城市於研究期間鼠類數量顯著增加，占比達六成九。

該研究指出，美國華盛頓特區、舊金山、紐約市，加拿大多倫多及荷蘭阿姆斯特丹等城市鼠類增加趨勢最為顯著，其次為美國奧克蘭、水牛城、芝加哥、波士頓、堪薩斯市和辛辛那提。此外，各城市鼠類成長幅度差異甚大，華盛頓鼠類成長趨勢為波士頓三倍、紐約市一點五倍，而日本東京，美國路易斯威爾、紐奧良等城市，鼠類數量則呈下滑趨勢。

研究分析發現，鼠類增加受到氣候變遷、都市化加劇、人口密度上升三大因素影響。詹長權指出，隨全球氣溫上升，冬季不再嚴寒，老鼠死亡率降低，活動與繁殖期間延長；再者，都市化區域的建築物與基礎設施增加，讓鼠類擁有更多可棲息的空間，如地下管線、建築縫隙等。綠地減少則讓老鼠集中出現於人類活動區域；人口愈多則導致垃圾、食物廢棄物增加，為老鼠提供穩定食物來源。

「城市變得更適合人類生活，無意間為老鼠打造更理想生存環境。」詹長權說，城市更溫暖、更擁擠、更容易取得食物，讓老鼠如魚得水，這不僅是環境問題，也可能影響公共衛生，建議建立長期監測系統。