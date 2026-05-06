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疾管署：漢他疫情不會升溫

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台北市掀起鼠患議題，衛福部疾管署署長羅一鈞昨強調，台北市截至目前僅一例漢他病毒確診個案，全台累計二例，與過去四年同期相同，「疫情不會繼續升溫，民眾不必過度恐慌」。

羅一鈞表示，外界關心漢他病毒個案，台北市一月一名老翁不幸死於漢他病毒，後續並無新增其他案例。新北市在三月底新增一例感染個案，治療後已順利出院。統計全國一至四月漢他病毒個案數為二例，與過去四年同期相同，「目前並無疫情升溫跡象。」

羅一鈞強調，樂見台北市與環境部合作加強鼠患控制，兼顧生態與公衛防疫平衡，且中央與地方合作防犯鼠患，如收到感染漢他病毒的通報個案，疾管署立即與地方衛生局防疫人員一起至患者住家附近詳細疫調，完成清消，請民眾不要恐慌。

不過，每年春季、秋季為老鼠繁殖高峰期，疾管署分析感染個案通報月分，集中於五至六月以及十至十二月間。

羅一鈞 疾管署 疫情

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