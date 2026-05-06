環境部：未核准老鼠避孕藥

台北市鼠患議題持續延燒，環境部長彭啓明表示，鼠患的監測是地方政府的工作，這次台北市老鼠數量的增加還需要透過長期趨勢來觀察，難以歸因是受氣候變遷所致。環境部也指出，老鼠避孕藥尚無核准使用，但地方政府可透過專案申請使用。

環境部昨指出，北市府並未提供老鼠族群數量增加的監測報告，因此難斷言台北市的老鼠是否真的有增加。

對於學者提出氣候變遷讓全球許多城市老鼠增加的說法，彭啓明表示，氣候變遷確實為許多生物行為模式和繁殖帶來改變，但這次台北市老鼠數量的增加還需要透過長期趨勢來觀察，難以歸因到一定是受氣候變遷所致，維持環境整潔還是短期內鼠患防治的重要工作。

針對鼠患偵測的工作，彭啓明重申，鼠患的監測是地方政府的工作，地方可依照其防治需要擬定相關監測工作，環境部會給予支持與輔導，一九九九的通報不見得一定反映實際的鼠患情況，因為不見得接觸老鼠的民眾都會通報。

對付鼠患是否全面投藥，引發外界攻防戰，有專家憂心老鼠產生抗藥性，可能導致漢他病毒傳播更嚴重。疾管署發言人曾淑慧表示，老鼠產生抗藥性與漢他病毒傳播之間並無關聯，只要老鼠身上有病毒，就能透過吸入跟接觸讓人類受到感染。

國內今年確診二例漢他病毒個案，曾淑慧說，從二○一七年迄今累積四十五感染個案，從二○二二年到現在同期均為二例，沒必要成立中央疫情指揮中心。

中央研究院國際生物多樣性博士學程博士候選人劉鎮建議，以系統性調查加上公民回報系統監測鼠類分布熱點，並利用定期鼠類調查活動展開環境與衛生教育活動及清除動物餵食點、滅鼠藥應置於餌劑盒等裝置內，避免寵物、野生動物誤食。