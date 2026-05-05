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高雄年砸300萬元採購老鼠藥 鎖定髒亂點整頓清溝斷鼠源

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
賣場販售的老鼠藥。記者曾原信／攝影
賣場販售的老鼠藥。記者曾原信／攝影

高雄市漢他病毒防治鎖定環境清理下手，主打「環境整頓、斷絕食源、減少棲地」為核心策略，從源頭壓低鼠類族群，降低傳播風險。高市環保局指出，防治工作聚焦在高風險場域、側溝清疏及防治手段分級三大面向同步推動。

高風險場域加強市場、夜市、攤集場及餐飲周邊等區域的環境清潔，針對攤位後方、排水溝、廚餘暫置區與垃圾堆置點等易孳生鼠類處所進行清消，避免食物殘渣、生鮮食材或飼料外露，從源頭讓老鼠「無食可覓」。

另外，側溝與髒亂點整治與各區公所針對市場及夜市周邊、老舊社區與過去常見鼠跡區域，加強側溝清疏與環境整理，移除污泥、垃圾與雜物，降低鼠類藏匿空間，達到「無處可住」的防治效果。

防治手段則以物理方式優先，包括捕鼠器、捕鼠板及黏鼠板等，並搭配環境清潔與清消，必要時才輔以合格滅鼠藥劑，透過「三不政策」不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住，以環境管理為主、藥劑為輔，兼顧防治成效與生態影響。

環保局強調，老鼠藥不會主動發放，而是分配到各區公所，讓民眾自行視需求索取，通常居家防治使用，投放老鼠經常出沒的牆角、隱蔽處、鼠洞口，或是有糞便、尿漬的痕跡處，防鼠重點仍擺在環境清潔乾淨為主、藥劑為輔。

不過，外界關注高雄老鼠藥採購金額高於台北，環保局長張瑞琿指出，高雄老鼠藥年約採購320萬至330萬元、3年980萬元，雖是台北2倍以上，但高雄面積是台北的11倍，從市區到農地、郊區環境差異大，鼠害情境也不同，「不能只用人口或金額來比」。

張瑞琿認為，真正關鍵仍在環境治理，因此以物理防治為優先，重點在移除汙泥、垃圾、廢棄物等可能藏匿鼠蹤的環境，把環境整理好，比放再多藥都有效，源頭控管，才能降低鼠害風險。至於老鼠藥未採實名制發放，未來不排除評估推動，以提升管理效率和使用安全。

老鼠 高雄 高雄市

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