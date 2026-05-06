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觀察站／綠營操作鼠患恐慌 小心回力鏢

聯合報／ 本報記者李承穎
「鼠患之亂」，民眾因政治操作陷入恐慌。記者曾原信／攝影
「鼠患之亂」，民眾因政治操作陷入恐慌。記者曾原信／攝影

衛福部連日強調漢他病毒沒有升溫，攻破綠營口中「鼠患之亂」，但民眾因政治操作陷入恐慌，中央除跨部會闢謠，也應攜手地方研議偵測鼠患之道，畢竟老鼠不會「挑顏色」，全台都可能流竄。再惡意操作，回力鏢恐打回民進黨政府身上。

如同北市議員楊植斗說，再先進城市都有老鼠，「誰敢說自己管區沒老鼠，我辭議員負責」，之所以覺得變多，是因關注度提高、新聞變多。

北市府記者會揭露拜會環境部提到的兩大關鍵，環境部並無明確定義、偵測鼠患作法，市長蔣萬安則拋出客觀數據，北市的鼠害通報從二月至四月下降百分之七十。若真要認真調查，台南、高雄老鼠會比台北少？

既然中央沒有明確偵測方法，綠營側翼在社群猛貼的鼠患從何而來？衛福部多次強調漢他病毒未升溫，中央唯一客觀判斷鼠患是否升溫，指標就是疫情。漢他病毒症候群今年累計兩例，若這叫已經失控，難道是暗指控主掌防疫的衛福部隱匿黑數。

有意參選市長的民進黨立委沈伯洋提出荷爾蒙用藥讓老鼠避孕控制數量，但環境部直指未有廠商申請。側翼不斷攻擊投藥會害死毛小孩，但北市用藥皆依中央規範，但連綠營執政的高雄市，半年來也已發放逾兩千箱防治藥劑。北、高同樣都以環境清潔、側溝清疏為主軸防鼠害。

鼠類橫行隨全球暖化等極端天氣，的確是先進國家課題，美國紐約、日本東京都為此所苦，但就垃圾、廚餘的處理，台北市已堪稱模範生。

老鼠沒有戶籍，鼠患一旦發生，絕不僅限北市，去年高雄議員就憂心新堀江商圈鼠患滿地橫行，昨的高雄市政會議上市府仍不斷強調「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」等常規作法，與北市並無不同外，更顯見中央仍無新指引。

台北市長蔣萬安提出設置「鼠類偵防師」、建案須附有「鼠患防治報告」等，都有機會成全國統一防治鼠患新政，中央若有心不應以顏色廢言，與地方攜手科學防疫，才能消除民眾恐慌。

漢他病毒 衛福部 蔣萬安

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