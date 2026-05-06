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高雄半年發了22噸老鼠藥 比北市多出逾一倍

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺萬于甄／連線報導
台北市環保局防鼠患，日前在大安區仁愛路四段一帶清消。圖／北市環保局提供
台北市環保局防鼠患，日前在大安區仁愛路四段一帶清消。圖／北市環保局提供

台北市政府昨舉行鼠害防治記者會，南二都台南和高雄市府也開會嚴防鼠患與漢他病毒，高雄市長陳其邁在市政會議中指示跨局處加強防治。綠營及側翼抨擊北市環保局亂投藥，稱台北投下十噸滅鼠藥，將危及其他動物。但高雄市已發放的老鼠藥高達廿二噸，比台北多出逾一倍。

高雄市環保局昨證實，去年底至今已發放逾兩千兩百箱老鼠防治藥劑。以每箱十公斤計算，兩千兩百箱共兩萬兩千公斤，等於廿二噸。

高市環保局長張瑞琿表示，高雄採購老鼠藥金額每年平均約三二○萬元至三三○萬元。三年採購金額約九八○萬元，雖是台北市二倍多，但高雄面積是台北十一倍大，且包含農地、郊區等多元場域，鼠害需求情境不同，老鼠藥採購量相對較多。

嚴防鼠患議題南擴，高雄市長陳其邁（中）昨在市政會議上指示強化熱區巡察及通報機制。圖／高市府提供
嚴防鼠患議題南擴，高雄市長陳其邁（中）昨在市政會議上指示強化熱區巡察及通報機制。圖／高市府提供

不過一名高雄里長認為，老鼠藥有抗藥性問題，需要再用更新的捕鼠餌劑才能達到滅鼠，高市環保局發的老鼠藥仍是舊款，建議應該升級新型老鼠藥。

張瑞琿說，目前高雄仍以物理防治優先，重點在於移除汙泥、垃圾、廢棄物等可能藏匿鼠蹤的環境，領老鼠藥尚未實名制，未來可考慮推推看。

環保局指出，考量老鼠藥恐引發食物鏈連鎖反應，分配到各區公所，讓民眾自行視需求索取，通常居家防治使用，投放老鼠經常出沒的牆角、隱蔽處、鼠洞口，或是有糞便、尿漬的痕跡處，但防鼠重點仍擺在環境清潔乾淨為主、藥劑為輔。

老鼠之亂不僅在台北引發討論，日前高雄也有老鼠流竄的照片在網路上成為討論焦點，高雄市政府昨市政會議，會中陳其邁指示跨局處加強防制作為，持續強化熱區巡查與通報機制，從源頭管理，且要滾動式檢討防治成效。

高雄市環保局表示，未來以環境清潔及側溝清疏等方式為主，搭配化學防治輔助。經發局強調會落實「不讓鼠吃、不讓鼠來、不讓鼠住」三大防治原則。

高市府表示，現階段清潔隊防鼠作法，優先著重市場、餐飲場所等周邊道路側溝清疏，整頓易藏匿老鼠的髒亂死角，必要時噴灑漂白水消毒。相關做法與北市並無不同。

台南市長黃偉哲責成跨局處成立「漢他病毒防治專案推動小組」，參照登革熱跨局處防疫模式建立聯防機制，副秘書長林榮川昨主持會議，要求加強巡檢市場、商圈、餐飲夜市、公園綠地、工地、漁港等高風險熱點。南市府表示，防治策略原則「環境管理優先」，優先採取環境清理、捕鼠籠、黏板 、鼠洞封堵等物理防治，必要時再輔以餌劑投放，避免濫用藥劑。

陳其邁 環保局 老鼠

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