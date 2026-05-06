北高防鼠…蔣萬安：不管鼠多鼠少 全面滅鼠

北市「老鼠之亂」成選舉攻防話題，市長蔣萬安昨親上火線，除宣布將設「鼠類偵防師」，發動全市大清消，建案須提報「鼠患防治報告」，並宣示「不管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面來滅鼠！」

近期不斷有人在社群放老鼠在台北橫行影片，但也被揪出南鼠北送等情況，高雄市長陳其邁昨天也在市政會議指示跨局處加強防治防鼠患。北、高兩都市面對鼠患議題都不敢輕忽。

北市議會明安排鼠患防治專案報告，蔣萬安昨先率九局處長說明防治對策。他說，市府會全面面對老鼠問題，防治作為包括環境管理、市場商圈全面優化廚餘垃圾處理等，都會全面進行，最後才輔以投藥因應。

蔣萬安引用中央官員談話指出，上周衛福部長石崇良兩度說「請大家安心、疫情沒有升溫趨勢」；前天環境部肯定「台北市環境衛生做得很好」；疾管署長羅一鈞昨也說漢他病毒個案未高於往年同期，民眾不用過度恐慌。

蔣萬安說，台北市的鼠害通報從二月至四月下降百分之七十。不管是通報下降，或中央說疫情沒有升溫，即便持續監測，北市府也不會鬆懈，該做的還是要做，該精進的還是要精進。蔣萬安強調，讓市民朋友安心，是身為市長、市府團隊最重要責任。

蔣萬安表示，會在最短時間內發動十二區大清消，讓民眾更安心；市府也將推出「鼠類偵防師」，最快下周開放申請到宅協助滅鼠，申請辦法近期公布。

北市環保局長徐世勲昨天在記者會中說明向環境部請益內容，他說，前天特別拜會環境部，請教過去兩年台灣有沒有針對鼠類偵測、怎樣定義鼠患，環境部提到目前中央對鼠患偵測沒有明確作法。他表示，北市未來會和中央一起努力找到更適合的監測方式。

徐世勲也與環境部就投藥交換意見，包括綠營提出荷爾蒙藥劑滅鼠的做法，徐世勲也詢問環境部相關作法，環境部回覆到目前為止沒有核准任何一個荷爾蒙藥劑，也沒有任何一家廠商提出申請。

針對老鼠經常出現的市場、夜市、攤販、市集等，北市府將啟動市場滅鼠、消滅市場「地下糧倉」。

有專家提出北市大都更可能是鼠患主因，都發局長簡瑟芳宣布，包含室內裝修及都更、危老建築物拆除，開工前與施工期間須提報「鼠患防治報告」，半年一次；商場、餐廳等大型營業場所裝修前也須完成。施工廠商須找合格防治業者，先清消環境，提出作業紀錄、現場照片的完成報告，才發給施工許可。

新北綠營議員也稱老鼠在公園、捷運站現蹤，市長侯友宜回應，雙北面對鼠患第一時間按照疾管署指引辦理，一至四月通報數量未增加。