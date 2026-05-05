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北市防鼠患推「鼠類偵防師」 綠營議員指釀基層壓力

中央社／ 記者劉建邦、楊淑閔台北5日電

台北市鼠患引關注，市長蔣萬安今天宣布將提供「鼠類偵防師」，讓市民申請。民進黨議員林延鳳認為恐造成基層壓力；議員何孟樺稱是噱頭。市府回應下週將對外說明。

民眾頻反映北市街頭老鼠現蹤，有網友說家人遭鼠咬。蔣萬安下午率環保局等局處召開「台北市鼠害防治記者會」時說，繼2月首次，近期將進行第2次12個行政區大清消，且家戶可申請「鼠類偵防師」協助，也會加強市場清潔，都更工地開工、施工都要提報鼠患防治報告。

針對市府「鼠類偵防師」措施，民進黨台北市議員林延鳳透過臉書（Facebook）粉絲專頁貼文，因好奇內容才詢問環保局，此措施是要用環保局各分隊消毒班人力受訓，市府上午稱消毒，下午要變成鼠類偵防師去家戶提供防鼠服務。

她說，台北市屋齡超過30年老屋占比72%，約65萬棟，當然不會每棟每戶都有老鼠，如果抓1%約有6500棟建物，如果1棟建物有5戶就是超過3萬戶，即使再打折還有1萬戶。

林延鳳說，以為「鼠類偵防師」是新興行業且她之前都沒聽過，研究後發現是市府自創，然後要環保局消毒班再多承擔1項勤務，到底是誰造成基層公務員壓力？

民進黨台北市議員簡舒培也透過臉書說，蔣萬安開記者會談鼠患，但整體看來仍是典型口號治理。依環保局清潔隊回覆所謂「鼠類偵防師」，是由全市消毒班86人負責，沒新增人力、沒擴編制度，把原本業務再加碼。這不是解決問題，不是政策創新，而是換名字並增加現有人員負擔。

何孟樺透過臉書貼文提到，蔣萬安帶局處浩浩蕩蕩開鼠患記者會，內容洋洋灑灑，除接納前台北市長陳水扁建議推動12區大清消，還模仿成效不彰的治安風水師提出的「鼠類偵防師」作噱頭。面對真正關鍵問題，市府應對仍舊兩光。

她說，呼籲蔣市長，鼠患不會一時消失，當城市開始面對鼠患問題，必然是長期抗戰，就應學習國外存在系統性經驗，從生態角度出發，採取系統性防治策略，非只顧平息一時輿情，不僅未解決系統性問題，反造成環境長久的傷害。

北市府表示，針對鼠類偵防師的服務，環保局正完備申請流程，預計於下週進一步對外說明。

林延鳳 蔣萬安 老鼠

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