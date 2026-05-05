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超前防範漢他病毒 台南比照登革熱模式…跨局處盤點鼠害防治措施

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今由衛生局召集跨局處成立「漢他病毒防治專案推動小組」，並邀集專家學者與會，全面盤點各項鼠害防疫措施，嚴防漢他病毒疫情發生。圖／南市府提供
台南市政府今由衛生局召集跨局處成立「漢他病毒防治專案推動小組」，並邀集專家學者與會，全面盤點各項鼠害防疫措施，嚴防漢他病毒疫情發生。圖／南市府提供

北部近期傳出鼠患，且已有2例漢他病毒症候群確診病例，台南先前也傳老鼠出沒，南市府今下午由衛生局召集跨局處成立「漢他病毒防治專案推動小組」，並邀集專家學者與會，全面盤點各項防疫措施，嚴防漢他病毒疫情發生，同時也將針對市場、夜市等啟動專案稽查。

衛生局表示，台南安平港曾在2020年檢出陽性鼠隻，不過截至目前尚無漢他病毒確診案例，但鼠類不僅是漢他病毒，也是鉤端螺旋體等疾病重要傳播宿主，根據疾管署2023年研究資料，社區環境中老鼠漢他病毒陽性檢出率約6至9%，顯示病毒可能在環境中存在傳播風險，民眾日常就須進行防範。

台南市醫師公會理事長賴俊良呼籲，近期除醫療院所應提高警覺外，民眾若出現突發高燒、下背痛、出血或腎功能異常等症狀，應盡速就醫並在24小時內通報。

國衛院專家則提到，受氣候變遷影響，氣溫升高使鼠類繁殖期延長，導致活動頻率增加，可借鑑日本防治經驗，採用加蓋硬式垃圾桶，減少覓食來源，從源頭降低鼠患。南市環保局也提出「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」三不原則，作為預防漢他病毒關鍵。

台南市政府表示，防範漢他病毒及鼠患可比照登革熱防疫模式，建立跨局處聯防機制，將由環保局、衛生局不定期稽查各場域防鼠措施，也呼籲民眾落實三不原則，若發現鼠類排泄物，應配戴口罩與手套，保持通風，並以1：9漂白水消毒後再清理。

台南市政府強調，漢他病毒防治仰賴各局處通力合作，後續將加強市場、夜市、公園、工地及漁港等高風險場域巡檢，落實環境清潔、食源管理與滅鼠措施；若出現疑似或確診個案，將立即啟動清消、疫調及風險評估，防治策略則以環境整頓及物理防治為優先，必要時輔以餌劑。

台南市政府今由衛生局召集跨局處成立「漢他病毒防治專案推動小組」，並邀集專家學者與會，全面盤點各項鼠害防疫措施，嚴防漢他病毒疫情發生。圖／南市府提供
台南市政府今由衛生局召集跨局處成立「漢他病毒防治專案推動小組」，並邀集專家學者與會，全面盤點各項鼠害防疫措施，嚴防漢他病毒疫情發生。圖／南市府提供

台南 漢他病毒 衛生局 疾管署

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