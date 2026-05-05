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北市爆鼠患？殷瑋曝這些網路謠言：還沒位置夠高的站出來正視聽

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委殷瑋今天晚間接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪。引用自直播
北市研考會主委殷瑋今天晚間接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪。引用自直播

台北市被質疑爆發鼠患，北市研考會主委殷瑋今天晚間接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪，對於近期網路有人放上鼠患影片，後來被證實是造謠，包括「南鼠北送」等，殷偉表示，過去新冠疫情時，如果有人在網路造謠是會被法辦。現在有人放錯假訊息，但卻還沒有民進黨內位置夠高的人站出來以正視聽。

殷瑋說，最近網路有人放出「台北市會出大事」的鼠患照片，結果被其他網友發現照片是2019年香港的新聞；日前還有網友稱「老鼠生小孩了怎麼辦？」被其他網友打臉，三年前在YT有一模一樣的影片；還有網友將老鼠在馬桶的照片放上網路，並誘導大家以為在北市，結果被網友發是在高雄，所以被酸「南鼠北送」。

殷瑋說，對於網路爆紅的多張老鼠照片，若是錯假訊息，「這不是認知作戰，什麼才是？」尤其這個認知作戰是台灣人對台灣人？難道被允許？但至今還沒有看到民進黨位置夠高的人站出來以正視聽？主持人王淺秋問「你說的是賴清德總統？」殷瑋說，或是立院黨團也可以，如貼文的人是立委助理，難道不應該要出來正視聽？王回「要柯建銘出來說？」

殷瑋也提到，過去新冠疫情期間，如果有人在網路造謠，這是會被法辦的，但現在漢他病毒有人說台北有很多老鼠？如果是錯假訊息，會造成恐慌，這不是可以隨便開玩笑的事，希望如果有能夠制止的人出來。

王淺秋 殷瑋 老鼠

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