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老鼠現蹤街頭！民憂鼠患藏衛生風險 漢他病毒疫情、預防方法一次看

中央社／ 台北5日電
圖為台北市區多處被民眾目擊出現老鼠。聯合報資料照，記者曾原信／攝影
圖為台北市區多處被民眾目擊出現老鼠。聯合報資料照，記者曾原信／攝影

民眾反映北市街頭老鼠現蹤，引發民眾對相關疫情感到憂慮。衛福部疾管署說明，預防漢他病毒症候群最有效方法就是防鼠，防鼠做法、消毒方式及疫情風險，中央社整理一次看。

Q. 老鼠所隱含的疾病傳播風險有什麼？

新光醫院感染科醫師黃建賢說明，老鼠的唾液、爪子上和大小便等分泌物，都可能藏有漢他病毒和鉤端螺旋體等病原體。此外，老鼠身上若帶有跳蚤，還有可能傳播黑死病、地方性斑疹傷寒等疾病。

其中，感染鉤端螺旋體可能引發「鉤端螺旋體病」。疾管署資料指出，其為最常見的人畜共通傳染病之一，易發生於經常接觸可能受感染動物排泄物污染的水源，或屠體組織之工作者；洪水氾濫後因人與受污染水源及土壤接觸機會增加，也常見爆發性流行。

感染鉤端螺旋體，若嚴重可能進展至多重器官衰竭或死亡，致死率約5%至15%；出現肺出血症狀的感染者，其致死率則達50%至70%。黃建賢指出，因其病原是細菌，只要正確使用抗生素，治療較沒有問題。

Q. 漢他病毒可能引起什麼疾病？

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天說明，漢他病毒在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物或分泌物（包括糞便、尿液、唾液）污染之塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

曾淑慧指出，感染漢他病毒後的狀況，受個人免疫力與病毒型別影響，每個人會不一樣，有的人幾乎沒有症狀或非常輕微，有些人則會演變成「漢他病毒症候群」。

若發生漢他病毒症候群，疾管署說明，潛伏期通常約為2至4週，會出現發燒、肌肉痛、咳嗽或呼吸急促、腎臟功能異常等症狀。

Q. 如何預防漢他病毒症候群？

疾管署指出，最有效的預防方式，是落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」。封住生活環境中的孔洞或縫隙，避免老鼠入侵；應時常注意環境清潔，避免老鼠築窩；食品、廚餘、寵物飼料及垃圾應妥善封存，避免鼠類覓食。

若環境中已有老鼠出沒痕跡，疾管署提醒，進行環境清理工作時，應戴口罩、塑膠手套及塑膠鞋套，並將市售漂白水以1:9稀釋成消毒液，潑灑在可能被污染的環境，5分鐘後再行清理，並於工作完畢時以肥皂徹底清洗雙手。

Q. 老鼠若對老鼠藥產生抗藥性，會影響漢他病毒防疫嗎？

曾淑慧說明，現在老鼠藥主要是影響老鼠的凝血功能，造成老鼠出血不止而死亡，目前有些研究也顯示市面上有些殺鼠藥物已經產生抗藥性。若老鼠因抗藥性沒有被有效殺死，身上又帶有漢他病毒，確實有可能繼續感染人類。

Q. 政府會針對漢他病毒成立指揮中心嗎？

曾淑慧指出，2017年至今年，全台共累計45例漢他病毒症候群病例，其中以2020年11例、2021年11例較多。評估其目前在台灣屬低度流行，尚無規劃成立中央疫情指揮中心，但各縣市已由衛生與環保跨單位合作，持續監測與防治。

衛福部疾管署長羅一鈞指出，今年國內1到4月共累計2例漢他病毒確診個案，與過去4年同期一模一樣，評估疫情沒有升溫跡象。在中央地方合作下，疫情應該不會有繼續升溫的擔憂，民眾不用過度恐慌。

漢他病毒 老鼠 疫情 疾管署

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