北市防鼠出招滅「地下糧倉」 改造排水系統、補助攤商裝這東西

北市鼠患議題延燒，市長蔣萬安率9位首長今開鼠患防治記者會。產發局長陳俊安宣布，將啟動市場攤販防鼠工程，包含排水系統改造、孔洞封堵專案，另要補助攤販加裝油脂截流器，盼消滅市場「地下糧倉」。

產發局長陳俊安表示，過去這段時間，市場定期清消、巡查鼠洞，還有持續針對熱點地區投藥，接下來要做全面性的事情，所有公有市場將進行物理性的結構工程，從源頭防堵動線，強化市場的防護。

他說，即刻開始巡查所有公有市場的排水系統，總體檢市場排水溝，加裝孔徑0.6公分以下的細目不鏽鋼網，避免老鼠從地下水道的排水系統進入市場。二是全面啟動孔洞封堵專案，透過巡檢，將市場建物所有的空調、瓦斯管線、電纜入屋處，加裝鋼絲絨、矽利康或水泥材質去封堵相關孔洞，避免老鼠從這些範圍進入。

陳俊安提到，針對市場處列管的所有攤集場，包括日市及夜市，執行「攤販油脂截流器」補助計畫。油脂截流器的功能在於避免飲食的油脂結塊後堆積，這些堆積在下水道的油脂跟食物殘渣等於是老鼠的地下糧倉，所以要避免這樣情形持續蔓延。

他說，針對願意安裝油脂截流器的列管攤集場，市場處補助80%安裝費，鼓勵攤商申請補助、加裝油脂截流器。補助期、宣導期過後，市場處將開始嚴格的環境稽查，依廢棄物清理法、台北市下水道管理自治條例等裁罰。也強調，希望攤商不是只裝而不用，所以市場處會定期抽檢相關清理紀錄，並建立巡查機制。

至於市場改建可能造成老鼠擴散？陳俊安說，過去的南門市場、成功市場到今年要開工的北投市場、東門市場，市場處都會於開工前進行全面滅鼠，滅鼠計畫執行完，才會拆除。接下來，所有市場改建也都會依照這樣制度持續進行。

北市產發局長陳俊安今天宣布，將啟動市場攤販防鼠工程，包含排水系統改造、孔洞封堵專案。圖／北市府提供