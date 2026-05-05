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北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

聯合報／ 記者林佳彣林麗玉／台北即時報導
台北市府下午舉行市鼠害防治記者會，市長蔣萬安率產業局長陳俊安（右）、都發局長簡瑟芳（中）、建管處長虞積學（左）等局處首長出席。記者邱德祥／攝影
台北市府下午舉行市鼠害防治記者會，市長蔣萬安率產業局長陳俊安（右）、都發局長簡瑟芳（中）、建管處長虞積學（左）等局處首長出席。記者邱德祥／攝影

蔣市府防範北市鼠患，市長蔣萬安率9位首長今開鼠患防治記者會。都發局長簡瑟芳宣布，建築工地防鼠措施3大目標，對象包含都更、危險等工地，開工前要檢附鼠患防治完成報告，商場、餐廳的裝修前也要完成。

簡瑟芳表示，北市進入大都更時代的過程中間，有非常多再建的工地施工。為了讓工地周邊居民能生活更安心，北市府也提出具體措施，針對未來工地的施工管理有三目標，一是降低施工期鼠類孳生的風險，二是防止施工期間鼠類影響周邊社區環境，三是建立施工階段防鼠標準化機制。

她說，實施對象有3個，一是北市申請拆除及拆併建工程，包含都更、危老、一般建物，二是北市施工中的建築工地，三是大型營業場裝修，特別集中在商場跟餐廳。

簡瑟芳指出，新制未來會要求工地開工之前，檢附鼠患防治完成報告，施工廠商必須要找到合格防治業者，先針對做環境清消，提出包含作業紀錄、現場照片的完成報告，檢附進來才能真正施工。

她說，施工期間，要求工地定期提出防治作業，每6個月提送防治報告到建管處，包括尋找合格業者做清消、照片紀錄等。室內裝修部份，商場大於500米平方、餐廳大於300米平方，施工前要完成鼠患防治作業，才發給施工許可。

建管處長虞積學補充，目前拆除執照的作業管理規定，廠商須於實際施工前向建管處報備同意拆除計畫，建管處會在拆除計畫要求檢附鼠患防治完成報告，如果未經拆除計畫備查而先行施工，就違反建築法而受到該法裁罰。

虞積學說，申請室內裝修施工許可證，會有一階段的圖審跟必要的審查文件，建管處會要求檢附鼠患防治完成報告，如果沒有檢附，就拿不到室內裝修施工許可證，未經許可就私自裝修，會依建築法等相關規定裁罰。

北市府今宣布，建築工地防鼠措施3大目標，對象包含都更、危險等工地，開工前要檢附鼠患防治完成報告，商場、餐廳的裝修前也要完成。圖／北市府提供
北市府今宣布，建築工地防鼠措施3大目標，對象包含都更、危險等工地，開工前要檢附鼠患防治完成報告，商場、餐廳的裝修前也要完成。圖／北市府提供

北市府今宣布，建築工地防鼠措施3大目標，對象包含都更、危險等工地，開工前要檢附鼠患防治完成報告，商場、餐廳的裝修前也要完成。圖／北市府提供
北市府今宣布，建築工地防鼠措施3大目標，對象包含都更、危險等工地，開工前要檢附鼠患防治完成報告，商場、餐廳的裝修前也要完成。圖／北市府提供

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