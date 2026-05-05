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沒用鼠餌盒、是否亂投藥？北市鼠患假訊息滿天飛 環保局長逐一闢謠

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市府下午舉行鼠害防治記者會，市長蔣萬安（中）、環保局長徐世勲（右）、衛生局長黃建華（左）、產業局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、研考會主委殷瑋等局處首長出席。記者邱德祥／攝影
台北市府下午舉行鼠害防治記者會，市長蔣萬安（中）、環保局長徐世勲（右）、衛生局長黃建華（左）、產業局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、研考會主委殷瑋等局處首長出席。記者邱德祥／攝影

北市鼠患問題受矚，市長蔣萬安今率市府團隊舉行鼠害防治記者會。環保局長徐世勲駁斥多項不實謠言，包含北市是專業人員在投藥、有使用鼠餌盒等，他強調不希望因為不實謠言而造成民眾的疑慮、誤解、恐慌。

徐世勲澄清近期外界誤解。議員質疑為何市府鼠類防治作為只開3次會議？徐說，市長開了1次大型會議以外，也和各局處開了好幾次會議，希望不同專業部門能提出不同作法；副市長有例行性會議，包含防治會議；市政會議上則有5次。局處間經常性討論如何有效處理，包含工務局、衛生局等是非常密切的互相聯繫。

環保局是否亂投藥？徐世勲說，環保局投放者是非常專業人員；環保局採用藥物是中央核可的環境用藥；投放方式也跟中央確認過沒問題。

對於南部用鼠餌盒、北市沒有用？徐世勲澄清，「這是完全錯誤的訊息」，他也準備大小2個鼠餌盒，並介紹大型是放置在市場、大型餐飲業者等相關區域，巷弄內則採用小型，避免影響相關通道，「台北市是因地制宜，需要用到鼠餌盒時，一定會採用鼠餌盒」，有鼠洞則直接投藥。

網路上有許多照片非台北鼠跡卻被指是台北，徐世勲澄清，也強調不希望有類似問題一直來困擾、造成市民恐慌。

至於新北市議員質疑北市廚餘似乎累積到一定量後，才「單獨焚燒」。徐世勲說，通篇內容完全不實說法，北市因應民國116年即將取消養豬廚餘，所以將養豬廚餘跟家戶的一般堆肥廚餘併在一起的處置方式。廚餘桶收來後，會統一到3個焚化廠破碎、脫水，馬上送到木柵焚化廠堆肥，中間沒有暫置。

徐世勲說，該議員的照片綠色區域是焚化廠水洗飛灰的太空包，從頭到尾都沒有所謂廚餘堆置。

也有議員質疑，如果沒有鼠患，為什麼要採購1噸的老鼠藥？徐世勲說，北市環保局每年採購數量幾乎在1萬公斤上下，數量沒有特別增多。其他議員質疑，沒有鼠患，為什麼要提「鼠類防治精進計畫」？徐說，北市府想要服務市民更好品質，會不斷的精益求精，滾動式的修正任何可以做得更好的措施，不是因為覺得有鼠患才做精進計畫。

蔣萬安 環保局 北市

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