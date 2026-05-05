防治鼠害投藥恐生態失衡 蔣萬安：非必要手段才輔以投藥因應

台北市雙連市場遭質疑鼠患嚴重，北市環保局先前投藥，遭環保團體憂破壞生態，恐讓寵物誤食，還有食物鏈毒素累積恐出「超級老鼠」。北市長蔣萬安今說，北市府防治鼠害各項作為，包括環境管理、市場商圈全面優化廚餘垃圾處理等，都會全面向進行，最後非必要手段，才是輔以投藥因應。

環保局長徐世勳表示，對於鼠類及用藥比例部分，因目前還沒有相關數據佐證，目前全球一些重要城市，對於鼠類的監控通常的依據是老鼠的通報數，或活躍數洞數，不同國家有不同作法，今年一月台北市一例漢他病毒案例發生，感染時間回頭看去年十一月、十二月鼠類通報數是8件、13件，跟前一年同期比，沒有太大差別。

徐說，未來鼠類監測要怎麼看待，會與環境部持續討論，另外，環保局這段期間也徵詢更多專家意見，未來也會增加專家徵詢會議，針對鼠類能更有效控制。

蔣萬安說，北市府也了解很多飼主、動保團體擔心誤食，所以也要求環保局要率全國之先，公開公共場域的投藥標示；民眾家戶如果不清楚該怎麼樣方式處理，北市府有鼠類偵防師，提供到府協助，提出各項措施，達到防治鼠害。