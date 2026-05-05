陳水扁傳授滅鼠 蔣萬安喊感謝曝常碰面：都跟老市長請教市政

北市陷「老鼠之亂」，前總統陳水扁在臉書貼文建議蔣萬安滅鼠防治方法，並稱「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」蔣萬安今天也正面回應前市長陳水扁，除了謝謝老市長提點，其實他在很多場合，都有與阿扁市長碰過面，特別是高鐵上，每次碰面，都會跟老市長請教。

對於網路不斷有人攻擊北市陷入嚴重鼠患，蔣萬安今天親自率9位局處首長親上火線說明北市府通報數字及相關精進對策。媒體問蔣萬安，是否有聽阿扁市長建議？

蔣萬安今天也正面回應，感謝老市長提點，蔣也主動透露，他在很多場合都有與陳水扁前市長碰過面，特別是高鐵上，每次碰到面都會跟老市長請教，阿扁市長也都會給他很多市政上建議，所以今年初全市大清潔，會在最短時間內會再度進行十二行政區大清潔，徹頭徹尾，一區一區來進行整理，讓市民更安心。

曾擔任過北市長的前總統陳水扁在臉書貼文，對於台北市「老鼠之亂」提出看法。陳說，當時他任內的秘書長代表市長與民有約，曾經有董事長夫人陳情，表示台北市水溝、防火巷、公園，蟑螂、老鼠橫行。

陳說，當時他採取最傳統的方法，召集12區的環保清潔人員，集中人力起來一區一區的大掃除，將水溝、防火巷、小巷、公園清理乾淨，每天清除的垃圾，立即由環保局垃圾車清運完畢，每區一個禮拜，12區花了12個禮拜。有次到民生社區督導，還被日本婦人親自致謝，印象深刻。

陳水扁還說，此項市政工作應該是一石多鳥，不僅蟑螂、老鼠少了，水溝也清了，防汛期也不怕阻塞，蚊子也少了，街頭也清淨了。