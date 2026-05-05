北市推「鼠類偵防師」等新政 環保局長：環境部說「全國沒明確作法」

北市鼠患議題受矚，市長蔣萬安今下午率9位局處首長開鼠害防治記者會。環保局長徐世勲報告昨赴環境部請益內容，包含全國針對鼠患偵測等沒有明確作法；至於新措施「鼠類偵防師」，將由經培訓後的環保局消毒班擔任，相關申請辦法近期公布，最快下周開放民眾申請。

鼠害防治記者會現場，蔣萬安率徐世勲、衛生局長黃建華、產業局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、研考會主委殷瑋、市場處長黃宏光、建管處長虞積學、公園處長藍舒凢出席。

徐世勲表示，昨天特別拜會環境部，請教過去2年台灣有沒有針對鼠類偵測、怎樣定義鼠患，環境部提到目前為止全國的確沒有針對這部分有明確作法。他強調，未來會跟環境部一起努力，試著找到一個更適合的監測方式。

是否有更好的鼠藥？徐世勲也詢問荷爾蒙性用藥，環境部回覆到目前為止的確沒有核准任何一個荷爾蒙性用藥，也沒有任何一家廠商提出申請，也提及聽到不錯廠商的用藥適合，鼓勵他們來申請。

徐世勲也與環境部交換投藥意見，中央本來覺得應全面使用鼠餌站，徐認為很多區域本身就有鼠洞，如果直接在鼠洞口放置鼠餌站是很奇怪的事情。

再來，徐世勲報告從漢他病毒以來的環保局2月9日至13日處置作為，一是北市54個局處共清除1325公噸廢棄物，二是填補3815 個鼠洞，三是放置鼠籠，鼠藥是最後的處置方式，「一旦要投放，就必須精準。」環保局鼠藥投放人員的消毒班86位成員，超過9成都是領有病媒防治專業技術人員的證照。

徐世勲說，老鼠食物來源包含市場、夜市、攤販、市集等，還有家戶的食物擺放，如果是一個開放的食物擺放空間，也是老鼠的食物來源。但是家戶不太知道如何找到鼠洞、如何有效防治鼠類，因此環保局新措施是「鼠類偵防師」，接下來會開放民眾線上申請。

對於環保局在公園等公共區域投放鼠藥，徐世勲說，過去全國沒有針對鼠藥投放做相關告示，環保局也深切感受到民眾希望解除疑慮，接下來會在所有投放點設置專屬公告。另，會上網公開所有鼠類防治的環境清潔相關數據，包含清溝、廢棄物清除、放置鼠籠與鼠藥、填補鼠洞數等，解除民眾疑慮。