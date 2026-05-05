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被稱「米老鼠天堂」？蔣萬安：北市今年2至4月鼠害通報降70%

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北即時報導
台北市府下午舉行台北市鼠害防治記者會，環保局長徐世勲（右）特別澄清許多不實流言，臺北市長蔣萬安（左）把展示的鼠餌盒往前推。記者邱德祥／攝影
台北市府下午舉行台北市鼠害防治記者會，環保局長徐世勲（右）特別澄清許多不實流言，臺北市長蔣萬安（左）把展示的鼠餌盒往前推。記者邱德祥／攝影

北市老鼠之亂」已淪政治攻防，對於近期中央強調鼠患沒升溫，但網路還是不斷有人放出鼠患影片。對於市府是否會建置公信力的監控或通報機制？蔣萬安說，台北市的鼠害通報從2月至4月下降70%，今天這場記者會，是要讓正確的訊息，透過記者會讓市民朋友掌握，大家不要恐慌。

至於具公信力的鼠類監控機制？環保局長徐世勳表示，這次北市環保局去環境部，就是要特別向環境部請教相關監控，因北市府查了台灣相關研究案，還有國際研究案等，都沒有相關監控，這也是未來北市府希望與環境部努力的地方。

北市長蔣萬安今天下午邀集6局處9位首長召開鼠害防治記者會，對於近期疑似有人不斷要放大台北市鼠患嚴重的影片，蔣萬安說，不管是北市府接獲通報陳情的件數，今年2、3、4月通報數是下降；另外一方面，衛生局調查也沒有新增漢他案例；衛福部也說疫情沒有升溫去趨勢，與往年同期相比一模一樣，並沒有比較高。

蔣說，北市府今天也想透過這次機會，跟各界完整說明，北市府從今年初開始，跨局處各項期全面作為，包括清潔消毒、從環境市場社區鄰里作為，及接下來各項精進作為，所以台北市不管老鼠多老鼠少，我們都是全面滅鼠，這都是我們要做的，希望透過這樣的方式，讓市民朋友安心，這也是身為市長、市府團隊最重要責任。

蔣萬安說，不管是目前掌握的通報下降，或是中央說疫情沒有升溫，即便持續監測，我們也不會鬆懈，該做的還是要做，跟精進的還是要精進，民眾有擔心，民眾對很多資訊是否政策，我們的責任，就是很清楚告訴民眾，市府的精進作為，讓民眾安心。

至於北市府各項作為，蔣說，包括環境管理、市場商圈全面優化廚餘垃圾處理，全面向進行，最後非必要手段，才是輔以投藥因應。

未來是否跨縣市如北北基桃一起防治鼠害？

蔣萬安說，中央也已經說明疫情沒有升溫，疾管署也強調，會在既有的基礎上，全面跨局處下提出精進作法，會在基礎上，進行全面的鼠害防治，即便發現二月通報件數有258件，三月有90件到四月70多件，從2至4大幅減少70%，不會因為這樣的趨勢鬆懈。

蔣萬安 環保局長 老鼠 北市

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