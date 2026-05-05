中和老鼠橫行 議員要求市府用藥標示並成立專案小組

老鼠議題延燒，新北市議員張嘉玲今在議會質詢指出，近期民眾拍下中和捷運景安站附近公園老鼠成群竄動的畫面，甚至出現喜鵲集體死亡事件，質疑新北市滅鼠藥投放方式不當，已造成嚴重的中毒與生物鏈的浩劫，要求新北環保局應參考高雄經驗，建立專門管理機制，落實實名制領用及投藥地點標示。

張嘉玲表示，許多熱心民眾在公園餵食鳥類及流浪貓犬，未吃完的食物留置現場，成為老鼠的自助餐，「鼠患是公共衛生問題，不是政治口水戰」，市府應從源頭管理與衛教宣導雙管齊下。

張嘉玲引用台灣猛禽研究會（2021-2024年）研究數據指出，在106隻死亡鳥類檢體中，61%驗出滅鼠藥殘留，陽性樣本中高達 68%含有兩種以上藥劑，老鼠吃下藥物後若被鳥類掠食，將導致生態系「隱性中毒」，若持續不當投藥，恐培養出具有抗藥性的「超級老鼠」。

張嘉玲指出，高雄市採用具備警示文字與保護功能的「專業鼠餌箱」，能避免孩童、寵物及非目標物種誤食；反觀台北滅鼠藥採裸露投放，極具危險性，要求新北環保局應參考高雄經驗，建立專門管理機制，落實實名制領用及投藥地點標示。

環保局長程大維說，環境改善才是根除鼠患的核心，目前以物理防治為優先，下水道、夜市攤集區會是重點，化學防治是為物理防治無效後的最後關卡，目前景安站附近已做環境清消，且領用滅鼠藥皆採實名制，會強化標示並落實源頭控管。