快訊

花蓮刑大隊長涉洩密給女友人、內湖警涉抽單 檢調搜索8處約談4人

一路下到明天！8縣市發布大雨特報 慎防雷擊、強陣風

千億遺產全給基金會？張榮發基金會告遺囑執行人 大、二房爭產添變數

聽新聞
0:00 / 0:00

中和老鼠橫行 議員要求市府用藥標示並成立專案小組

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
漢他病毒主要由鼠類等齧齒動物傳播，雖不會人傳人，但處理老鼠糞便不當，就會有被感染機會。（路透）
漢他病毒主要由鼠類等齧齒動物傳播，雖不會人傳人，但處理老鼠糞便不當，就會有被感染機會。（路透）

老鼠議題延燒，新北市議員張嘉玲今在議會質詢指出，近期民眾拍下中和捷運景安站附近公園老鼠成群竄動的畫面，甚至出現喜鵲集體死亡事件，質疑新北市滅鼠藥投放方式不當，已造成嚴重的中毒與生物鏈的浩劫，要求新北環保局應參考高雄經驗，建立專門管理機制，落實實名制領用及投藥地點標示。

張嘉玲表示，許多熱心民眾在公園餵食鳥類及流浪貓犬，未吃完的食物留置現場，成為老鼠的自助餐，「鼠患是公共衛生問題，不是政治口水戰」，市府應從源頭管理與衛教宣導雙管齊下。

張嘉玲引用台灣猛禽研究會（2021-2024年）研究數據指出，在106隻死亡鳥類檢體中，61%驗出滅鼠藥殘留，陽性樣本中高達 68%含有兩種以上藥劑，老鼠吃下藥物後若被鳥類掠食，將導致生態系「隱性中毒」，若持續不當投藥，恐培養出具有抗藥性的「超級老鼠」。

張嘉玲指出，高雄市採用具備警示文字與保護功能的「專業鼠餌箱」，能避免孩童、寵物及非目標物種誤食；反觀台北滅鼠藥採裸露投放，極具危險性，要求新北環保局應參考高雄經驗，建立專門管理機制，落實實名制領用及投藥地點標示。

環保局長程大維說，環境改善才是根除鼠患的核心，目前以物理防治為優先，下水道、夜市攤集區會是重點，化學防治是為物理防治無效後的最後關卡，目前景安站附近已做環境清消，且領用滅鼠藥皆採實名制，會強化標示並落實源頭控管。

中和 老鼠

延伸閱讀

滅鼠藥反害到鳳頭蒼鷹…動保團體：北北基死亡蒼鷹9成2檢出老鼠藥

北市防鼠患…裸投滅鼠餌劑有隱憂 學者建議用鼠餌盒、旁邊要設警示標誌

「老鼠之亂」延燒變政治攻防 蔣萬安下午4點親率局處首長說明

北市鼠患議題 綠營批慢半拍、藍稱成選舉工具

相關新聞

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

近期北市爆發「老鼠之亂」，北市長蔣萬安今天親自率9位局處首長親上火線說明北市府相關精進對策。蔣萬安也宣布，北市府將設置「鼠類偵防師」，並且蔣今也宣布，接續年初大清消，最短時間也會進行全市府動員、12行

北市推「鼠類偵防師」等新政 環保局長：環境部說「全國沒明確作法」

北市鼠患議題受矚，市長蔣萬安今下午率9位局處首長開鼠害防治記者會。環保局長徐世勲報告昨赴環境部請益內容，包含全國針對鼠患偵測等沒有明確作法；至於新措施「鼠類偵防師」，將由經培訓後的環保局消毒班擔任，相

北市鼠患恐釀公衛危機？「國民女婿」掛保證：中央地方合力 漢他不會升溫

縣市首長選舉將於年底舉行，近期台北市鼠患議題浮上枱面，藍營批評「造鼠計畫」為認知作戰。衛福部疾管署署長羅一鈞今天表示，台北市截至目前僅1例漢他病毒確診個案，全台僅累計2例，與過去4年同期相同，且中央與

防治鼠害投藥恐生態失衡 蔣萬安：非必要手段才輔以投藥因應

台北市雙連市場遭質疑鼠患嚴重，北市環保局先前投藥，遭環保團體憂破壞生態，恐讓寵物誤食，還有食物鏈毒素累積恐出「超級老鼠」。北市長蔣萬安今說，北市府防治鼠害各項作為，包括環境管理、市場商圈全面優化廚餘垃

陳水扁傳授滅鼠 蔣萬安喊感謝曝常碰面：都跟老市長請教市政

北市陷「老鼠之亂」，前總統陳水扁在臉書貼文建議蔣萬安滅鼠防治方法，並稱「解決鼠患用不著市長，秘書長就夠了啦！」蔣萬安今天也正面回應前市長陳水扁，除了謝謝老市長提點，其實他在很多場合，都有與阿扁市長碰過

被稱「米老鼠天堂」？蔣萬安：北市今年2至4月鼠害通報降70%

台北市「老鼠之亂」已淪政治攻防，對於近期中央強調鼠患沒升溫，但網路還是不斷有人放出鼠患影片。對於市府是否會建置公信力的監控或通報機制？蔣萬安說，台北市的鼠害通報從2月至4月下降70%，今天這場記者會，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。