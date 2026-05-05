影／防治鼠害 蔣萬安：12行政區將大清消

台北市府下午舉行台北市鼠害防治記者會，台北市長蔣萬安、環保局長徐世勲、衛生局長黃建華、產業局長陳俊安、都發局長簡瑟芳、工務局長黃一平、研考會主委殷瑋等局處首長出席。蔣萬安表示將進行12個行政區的大清消，清除鼠患為害。

北市近期爆發「老鼠之亂」，市長蔣萬安親自率9位局處首長親上火線說明北市府相關精進對策。蔣萬安宣布，北市府將設置「鼠類偵防師」，接續年初大清消，最短時間會進行全市府動員、12個行政區的大清消，徹頭徹尾、一區一區、該清消的都再來做一次，讓民眾更安心。

蔣萬安表示，北市府從年初開始，全方位進行聯防與阻斷。環保局串連54個局處、在12個行政區執行公共區域環境巡檢、清潔消毒，以「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的環境管理作法優先，投藥滅鼠則是最後、必要手段。「我們要告訴大家：不管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面來拚！」

對養寵物民眾關心的誤食毒餌問題，環保局局長徐世勲表示，會因地制宜採用鼠餌盒，特殊地點才會直接投放鼠餌，並加強標示，避免寵物誤食。

台北市府下午舉行台北市鼠害防治記者會，台北市長蔣萬安率多位處首長出席，會後蔣萬安（左）向環保局長徐世勲（右）耳提面命。記者邱德祥／攝影