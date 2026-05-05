老鼠之亂襲能用「避孕藥」解決？環境部：尚無核准上市、地方政府可專案申請

近期台北市政府以大規模投放滅鼠藥作為主要防治手段惹議，然而滅鼠藥的投放行之有年，並非今年才加大力道。環境部表示，根據衛福部疾管署統計，今年已累計2例感染漢他病毒個案，且都是在北部，因此被放大檢視，不過北市府並未提供老鼠族群數量增加的監測報告，因此難斷言台北市的老鼠是否真的有增加。另老鼠避孕藥尚無核准使用，但地方政府可透過專案申請來使用。

針對近期網路對於台北市老鼠增加的熱烈討論，環境部常務次長沈志修表示，國內今年到目前有2起漢他病毒個案，這和過去4年同期的案例數是一樣的，但因為這兩個案例分別發生在台北市和新北市，因此即便大家都提高警覺了還是發生個案，顯然是有需要加強的地方。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕表示，在全國滅鼠周取消後就沒有鼠患的監測了，而是地方政府按照其需要來做相關監測。然而漢他病毒主要是透過老鼠傳播，不過目前台北市政府並沒有提供老鼠族群數量增加的監測報告，但有病例死亡是事實，所以大家針對居家附近老鼠的出沒也特別關心。

沈志修說，環境整頓應該優先於環境藥物的使用，也因為市場、公園、下水道、堆積物等都是老鼠喜歡出沒的地方，希望台北市政府未來2周可以動員跨局處，每天也應該召開記者會讓市民知道鼠害的防治情形，加上北市府有較充足人力資源來調度，如果都能做到，就有機會渡過這次的危機。

環境部主任秘書陳淑玲補充，有人提到能使用老鼠避孕藥，透過使老鼠生育能力降低來達到長期數量控制目的，其實這在過去病媒防治都有被提到過，但是藥效與安全都還要評估，目前還沒有業者提出申請，因此尚無老鼠避孕藥核准上市使用，但根據「環境用藥管理法」規定，若有緊急防治需要，政府部門可以透過專案申請該用藥，地方確實可以考慮。