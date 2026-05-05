別直接倒雨水溝！環境部呼籲這樣防鼠患：廚餘瀝乾水分應排污水系統

針對廚餘遭疑為鼠患根源。環境部今天呼籲家戶廚餘瀝乾的水分應排入「污水系統」（如廚房水槽），而不是直接倒入室外的「雨水溝」；也強調目前北市焚化設施是充裕的，並不會讓廚餘沒有去化的管道。

新北市議員林秉宥臉書上傳圖文指北市累積一定量才焚燒廚餘，疑為鼠患根源。台北市環保局今天說，家戶廚餘回收後全進焚化廠破碎脫水，無暫置情形，空照圖也有誤指，顛倒是非。

環境部次長沈志修今天接受媒體聯訪時表示，根據衛生福利部資料，今年漢他病毒調查，截至目前有2起案例，與過去4年同期病例數相同，不過由於2起案例分別在台北市、新北市，因此請北部地區的民眾特別提高警覺。

至於遭質疑廚餘為鼠患根源。沈志修指出，就北市而言，每日的廚餘產生量約200噸，再利用量約100噸，剩餘約半數是送焚化處理。

沈志修表示，家戶廚餘大多由清潔隊當天收運（台北市為每週有5天收運），但若發生棄置或管理疏漏，就會吸引老鼠；不過，他也強調，現階段北市焚化設施是充裕的，並不會讓廚餘沒有去化的管道。

沈志修也趁此機會呼籲民眾，家戶廚餘瀝乾的水分應排入「污水系統」（如廚房水槽），而不是直接倒入室外的「雨水溝」，若是進入雨水溝，老鼠接觸後會成為其營養來源，導致老鼠變多。

沈志修提到，環境部也有提醒各縣市環保局在每月會議中注意廚餘管理，必須結合市場處、下水道單位、環保局等共同行動，避免因廚餘處理不當而導致老鼠增量。

環境部化學物質管理署長蔡孟裕補充，北市府並沒有提供老鼠數量的監測資料；不過若是依滅鼠藥的製造及輸入數量觀察，去年至今數量並沒有特別大的變動。