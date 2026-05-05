直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

近期 北市 爆發「 老鼠 之亂」，北市長 蔣萬安 今天親自率9位局處首長親上火線說明 北市府 相關精進對策。蔣萬安也宣布，北市府將設置「鼠類偵防師」，並且蔣今也宣布，接續年初大清消，最短時間也會進行全市府動員、12行政區的大清消，徹頭徹尾、一區一區、該清消的都再來做一次，讓民眾更安心。

「我們要告訴大家：不管老鼠多、還是老鼠少，我們就是全面來拚！」蔣萬安針對近期北市被稱「鼠患之亂」，蔣說，今天開這場記者會的目的不為別的，就是要告訴市民朋友，市府的全盤作為是什麼，請大家不要恐慌。市府團隊會全面防治、全面清消，全方位、跨局處來面對老鼠的問題。同時，第一線公務員的專業與尊嚴，我們一定全力維護；堅守崗位的基層同仁，我們一定全力支持。

蔣萬安說，北市府從年初開始，全方位進行聯防與阻斷。環保局串連54個局處、在12個行政區執行公共區域環境巡檢、清潔消毒，以「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」的環境管理作法優先，投藥滅鼠則是最後、必要手段。

除了衛生局防疫調查確認沒有新增個案、持續進行公共衛生宣導外；民政局也會透過里鄰體系深入宣導鼠類防治、維護後巷及鄰里公園環境清潔；工務局公園處清理植栽、必要時加強投藥補土夯實鼠洞；產業局及市場處也會有對市場加強的清潔，今天也將進一步針對攤販「攤販加裝油脂截流器補助計畫」等新措施。

他也已經要求警察局與市場處、環保局也正在前往取締違規攤集商的路上，針對他們的廚餘與垃圾處理，加強查緝。

另外對於專家提出台北進入大都更時代，可能是鼠竄的原因之一，都發局今天將發布包含室內裝修、及都更、危老建築物拆除在開工前與施工期間須定期提報「鼠患防治報告」 。

蔣萬安說，今天他也要宣布，接續年初我們做過一次大清消，我們將在最短時間進行全市府動員、12行政區的大清消，徹頭徹尾、一區一區、該清消的都再來做一次，整理市容，也讓民眾更安心。

另外，蔣說，北市府也將推出「鼠類偵防師」措施，民眾家戶內若有需求，也會指派鼠類偵防師，到民眾住家協助滅數。蔣說，他也想藉這個機會，讓大家看見同仁們防鼠全力以赴的身影、向他們致敬，我們也希望能還他們一個公道。

對於近期社群不斷有人放上鼠患影片，蔣萬安說，包含上周衛福部長石崇良兩次說明「請大家安心、疫情沒有升溫趨勢」；今天疾管署長羅一鈞也再次表達漢他病毒個案沒有高於往年同期，民眾不用過度恐慌；昨天環境部也向徐世勳肯定「台北市環境衛生做得很好」。