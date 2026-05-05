憂投藥恐釀「超級老鼠」讓漢他升溫…專家籲成立指揮中心 疾管署說話了

台北市「安鼠之亂」延燒，北市近期投以老鼠藥，盼能平定鼠患，但專家憂心老鼠恐因此產生抗藥性，出現「超級老鼠」，反而恐使漢他病毒疫情升溫。疾管署發言人曾淑慧表示，老鼠是否產生抗藥性與漢他病毒的傳播並無關聯，只要老鼠身上有病毒，人類就可能透過「吸入」或「接觸」受到感染。

根據疾管署監測，國內今年累計確診2例漢他病毒個案，曾淑慧說，2個案皆為有慢性病年長者，其中新北市個案3月底已出院，而今年死亡個案則是25年來首例個例，從2017年到2026年，大概總共的個案數為45例，那過去5年來，從2022年到現在同期都是2例，目前持續監測中，各縣市衛生局或環保局等跨局處單位都會合作防治，目前並沒有規畫成立中央疫情中心。

曾淑慧說，漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類吸入或接觸遭帶有漢他病毒鼠類排泄物，或分泌物包括糞便、尿液、唾液，以及被汙染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

曾淑慧表示，潛伏期通常約為2至4周，會出現發燒、肌肉痛、咳嗽或呼吸急促、腎臟功能異常等症狀。人類為漢他病毒症候群的易感族群，但是感染後臨床表現嚴重程度視個人免疫力、感染病毒型別等因素所影響。

針對有專家憂心老鼠若產生抗藥性成為「超級老鼠」，是否會增加漢他病毒傳播，曾淑慧表示，目前的滅鼠藥主要是去影響老鼠的凝血因子生成，老鼠就容易造成出血死亡，依照現行相關研究顯示，滅鼠藥的確會讓老鼠產生抗藥性。但產生抗藥性的老鼠，與漢他病毒傳播並沒有直接關聯，只要有病毒在老鼠身上，就會有傳播風險，且若土壤或潮濕環境中有病毒，即使沒有接觸到帶病老鼠，人類也可能因此感染。

防範漢他病毒的方式，曾淑慧呼籲應落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，這是最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。

如發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水100cc市售漂白水，加上1公升清水潑灑於可能被汙染的環境，待消毒作用30分鐘後再行清理。

落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢他病毒最有效的方法，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，並隨時做好環境清理，防火巷、排水設施（下水道、水溝蓋）、雜物堆、牆垣為鼠類族群活動熱區，請針對該等特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。圖／疾管署提供