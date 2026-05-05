遭指廚餘累積一定量才焚燒釀成鼠患根源 北市駁顛倒是非

新北市議員林秉宥臉書上傳圖文指北市累積一定量才焚燒廚餘，疑為鼠患根源。台北市環保局今天說，家戶廚餘回收後全進焚化廠破碎脫水，無暫置情形，空照圖也有誤指，顛倒是非。

林秉宥在臉書上陳述，因應非洲豬瘟防疫全面禁止廚餘餵豬，北市似乎是累積一定量才單獨焚燒，很可能就是鼠患的根源。

他並上傳2023年到2026年北投焚化廠空照圖佐證，稱自2026年元旦起停止養豬，全市家戶廚餘湧入此地等待破碎與脫水，導致暫存量激增，等於為老鼠提供食物。

台北市環保局回覆，其訊息內容明顯錯誤、欺騙大眾、顛倒是非，予以嚴厲譴責。

環保局說明，其配合中央防疫政策，自115年1月1日起，家戶生熟廚餘統一以「廚餘類」回收，調整回收類別，不再有養豬廚餘的紅桶。

其次，北市家戶廚餘經由環保局清潔隊線上回收後，全數進入環保局三座焚化廠內直接破碎脫水，無暫置情形。破碎脫水後經堆肥再利用，並製成有機質肥料及液肥免費回饋市民。

針對北投焚化廠空照圖，環保局說，檢視林秉宥提供近年北投焚化廠空照圖，綠色帆布區域並非綠色桶槽或廚餘暫置，更不是廚餘前處理區域，是飛灰水洗穩定化再利用的太空包存放區。