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議員接獲通報多處老鼠出沒 新北環保局：跨局處從源頭管理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員李宇翔今天在議會質詢鼠患問題。記者葉德正／攝影
新北市議員李宇翔今天在議會質詢鼠患問題。記者葉德正／攝影

台北市鼠患引發熱議，新北市議員李宇翔在今在議會質詢指出，近期也接獲多起民眾通報，從林口、新莊到板橋都有，民眾擔憂漢他病毒擴散。環保局長程大維表示，鼠患問題與都市環境密切相關，「唯有環境乾淨，才能從源頭防治」，環保局接獲通報後，都會盤點周邊是否有露天垃圾、餵食行為或商家管理不當等，同步展開髒亂點清除與側溝清淤，目前列管兩千多處可能熱區，持續巡查改善。

李宇翔表示，包括林口運動公園、新莊、板橋等地皆有民眾陳情老鼠數量增加，淡水更出現漢他病毒確診案例，板橋江子翠、中和景安站周邊也有鼠蹤，也有民眾反映機車車廂遭老鼠入侵、車體被啃咬。

李宇翔說，新北市汙水下水道接管率目前約72%，有不少施工中的工地，也可能成為鼠患隱藏熱點，要求環保局與水利局應加強清消與巡查。

程大維表示，鼠患問題與都市環境密切相關，「唯有環境乾淨，才能從源頭防治」，老鼠出現主要因為有食物來源，環保局接獲通報後，會盤點周邊是否有露天垃圾、餵食行為或商家管理不當等情況，並同步對髒亂點清除與側溝清淤。目前列管的兩千多處可能熱區，都持續巡查改善。

李宇翔詢問對策，也認為應該優先使用專用捕鼠誘餌器具，避免老鼠藥對寵物與生態造成傷害。

程大維說，現階段以「物理防治」為主，阻斷食物來源降低鼠類數量，化學防治則是最後手段，須考量生態與寵物誤食問題。

議員彭一書則指出，鼠患問題不應僅由環保局承擔，應整合教育、農業、水利及市場管理等單位，從學校、公園到市場環境全面檢視，環境整潔需全民共同參與，並建議優先從校園等公共場域著手，加強宣導與實際改善。

程大維說，今年初已透過國家清潔周等活動加強宣導，並完成全市側溝清淤與環境消毒，也與經發局合作，輔導攤商妥善覆蓋廚餘桶，減少吸引鼠類的機會。

李宇翔 老鼠 新北

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