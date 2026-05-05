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北市鼠患恐釀公衛危機？「國民女婿」掛保證：中央地方合力 漢他不會升溫

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部疾管署署長羅一鈞今天表示，中央與地方合力防疫，疫情不會繼續升溫，民眾不必過度恐慌。本報資料照片
衛福部疾管署署長羅一鈞今天表示，中央與地方合力防疫，疫情不會繼續升溫，民眾不必過度恐慌。本報資料照片

縣市首長選舉將於年底舉行，近期台北市鼠患議題浮上枱面，藍營批評「造鼠計畫」為認知作戰。衛福部疾管署署長羅一鈞今天表示，台北市截至目前僅1例漢他病毒確診個案，全台僅累計2例，與過去4年同期相同，且中央與地方合作共同防犯鼠患，如有個案通報感染漢他，疾管署將至住家附近疫調，找出可能老鼠完成清消，「疫情不會繼續升溫，民眾不必過度恐慌。」

羅一鈞於新冠疫情防疫期間，被網友封為「國民女婿」，他今天出席台大醫院手部衛生推廣活動時提到，外界關心漢他病毒個案，台北市1月份有老翁不幸染漢他死亡案例，後續並無新增其他案例，新北市則在3月底新增1例，治療後現已順利出院，統計全台漢他病毒個案數，1至4月累積2例，與過去4年同期相同，「目前並無疫情升溫跡象。」

不過，羅一鈞說，每年春季、秋季為老鼠繁殖高峰期，疾管署依過去統計案例分析，每年5至6月及10至12月間，可能陸續有個案通報確診，「因此不能輕忽」，樂見台北市與環境部合作加強鼠患控制，兼顧生態與公衛防疫平衡，疾管署也將與地方衛生局持續合作，如有個案通報確診，將針對其住家周邊詳細疫調，找出老鼠並與環保局合作清消，藉中央與地方合力防疫，疫情不會繼續升溫，民眾不必過度恐慌。

台大醫院今天舉辦手部衛生推廣活動「使命必淨－2026終極特務行動」，院方指出，手部衛生為預防醫療照護相關感染最基本、最有效措施之一，不僅能降低病原傳播風險，更是對抗抗生素抗藥性重要關鍵，本次活動結合院內「抗生素抗藥性防治中心計畫」，從源頭強化感染控制，藉由正確洗手行為，減少多重抗藥菌在院內流動，優化抗微生物製劑使用，減緩抗藥性對公衛的威脅。

台大醫院 北市 衛生局 羅一鈞 藍營 漢他病毒 疾管署

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